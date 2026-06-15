Nació en una isla, tiene 36 años y jamás jugó en su país: la historia de Ryan Mendes, el crack de Cabo Verde

Ryan Mendes, el mejor futbolista de la historia de Cabo Verde.

Cabo Verde disputará el Mundial 2026 y participará de una Copa del Mundo de fútbol por primera vez en la historia. La ampliación de los boletos totales por parte de la FIFA, de 32 países a 48, fue determinante para que el combinado africano diga presente en la 23° edición. La figura del equipo se llama Ryan Mendes, un delantero de 36 años que nació en una isla, jamás jugó en la liga de su país y se dará el gran gusto de su carrera profesional antes del inminente retiro. En la previa, el artillero de 1.75 metro y 72 kilos ya estuvo en cuatro Copas Africanas de Naciones desde el 2013.

Quién es Ryan Mendes, el mejor futbolista de la historia de Cabo Verde

El atacante llegó a este mundo el 8 de enero de 1990 en Fogo, una isla del archipiélago perteneciente al grupo de Sotavento. La curiosidad es que nunca disputó un partido oficial en el máximo certamen caboverdiano: pasó por Francia (Le Havre y Lille), Inglaterra (Nottingham Forest), Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Actualmente se desempeña en el Iğdır FK. de la segunda división turca.

Ryan es una verdadera leyenda del deporte en su tierra, destacado fundamentalmente por ser un "luchador" dentro de la cancha, por su constancia, profesionalismo y regularidad, al margen de que sus cualidades técnicas no son deslumbrantes ni mucho menos. No obstante, no comenzó en su trayectoria como el "9" que es en la actualidad, sino que se tiraba más por los costados para intentar desequilibrar desde ambos extremos.

Ryan Mendes, el mejor futbolista de la historia de Cabo Verde.

Mendes debutó en la Selección de Cabo Verde en 2010 y fue parte de la histórica clasificación a la Copa Africana 2013, la primera en la historia de la nación. También estuvo en las ediciones del máximo certamen continental de 2015, 2021 y 2023. Tanto en el primer torneo mencionado como en el último, el elenco caboverdiano alcanzó sorpresivamente los cuartos de final de la mano del atacante.

Es un jugador potente, fuerte para los mano a mano, importante en los duelos físicos y un líder absoluto dentro del plantel que dirige su compatriota Pedro Leitão Brito. "Quiero ver a Cabo Verde jugar un Mundial y triunfar alguna vez...", disparó ante los medios de comunicación su tierra. Y vaya si ahora va por los batacazos en su zona frente a España, Uruguay y Arabia Saudita. Mendes es el capitán y el máximo goleador histórico de su país, con 22 tantos en 94 partidos.

¿Dónde queda Cabo Verde?

Con menos de 500.000 habitantes en todo el territorio, Cabo Verde se ilusiona con dar el gran golpe de la mano de Mendes. Se trata de un archipiélago del océano Atlántico, a unos 500 kilómetros de la costa oeste de África, justo frente a Senegal. Incluso, comparte la región con las Islas Canarias (España) y Madeira (Portugal, donde nació Cristiano Ronaldo). En el Grupo H, luego del sorteo la pasó mal: le tocaron España, Uruguay y Arabia Saudita.

Cómo ver España vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El duelo será el lunes 15 de junio a las 13 horas de Argentina con la transmisión en vivo en la televisión de DSports, con el arbitraje del jordano Adham Makhadmeh. El estadio será el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. En tanto, el streaming online irá por DGO y Disney+.