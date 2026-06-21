Pronóstico y estadísticas de Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en un choque crucial para las aspiraciones de ambos, este domingo en el Miami Stadium. Luego de una jornada inicial que dejó el grupo totalmente abierto tras sendos empates, la victoria en suelo de Florida se volvió una urgencia compartida para empezar a sellar el boleto a los dieciseisavos de final.

La Celeste, bajo la rigurosa conducción de Marcelo Bielsa, llega con la necesidad imperiosa de sumar de a tres luego de un debut incómodo en el que apenas rescató un empate 1 a 1 ante Arabia Saudita. En la vereda de enfrente se encuentra el sorprendente combinado africano, que en el estreno histórico en su primera Copa del Mundo dio el gran golpe táctico al cerrarle los caminos a España y rescatar un heroico 0 a 0, demostrando que no vino al certamen de paseo.

Este compromiso marcará un precedente absoluto en el fútbol internacional masculino de mayores, ya que no existen antecedentes de enfrentamientos oficiales ni de carácter amistoso en el historial entre la Celeste y los Tiburones Azules. La cita mundialista en Miami inaugurará los registros estadísticos mutuos. Además, el choque romperá una marca curiosa en la historia de los Mundiales al ser el partido entre selecciones con menor población total combinada (apenas rondando los 4 millones de habitantes entre ambos países).

Las campañas recientes exponen realidades competitivas muy sólidas pero en diferentes escenarios de exigencia. Uruguay arriba a este compromiso sosteniendo un andar respetable y equilibrado en su decena de presentaciones más recientes oficiales y amistosas, donde cosechó cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. A pesar del tropiezo en el debut que impidió la victoria, el equipo de Bielsa arrastra un proceso consolidado que se acostumbró a ser protagonista en el marcador.

Por el bando de Cabo Verde, el balance numérico en sus últimos diez compromisos destaca por un andamiaje colectivo durísimo de quebrar y una altísima efectividad en el plano africano. El seleccionado conducido por Bubista cosechó cinco triunfos, cuatro empates y apenas una derrota en su racha más reciente. La seguidilla de partidos invictos, coronada con la solidez defensiva que maniató a los atacantes españoles en la primera jornada, es el principal argumento de los isleños para soñar con una nueva hazaña.

En la faceta ofensiva, la principal referencia de ataque uruguaya estuvo comandada por el delantero del Liverpool, Darwin Núñez, goleador del ciclo reciente, acompañado por las apariciones decisivas de Maximiliano Araújo, autor del único tanto charrúa en el estreno mundialista. Por el seleccionado de Cabo Verde, la carta de gol más experimentada sigue siendo la vigencia de su extremo y capitán Ryan Mendes, bien secundado por la peligrosidad de Jovane Cabral en las transiciones de ataque.

Ficha del partido: Uruguay vs. Cabo Verde