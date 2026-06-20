Starmer se dispone a dimitir, pero una fuente afirma que sigue centrado en su cargo: reporte

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir Starmer, durante una visita a un complejo residencial en el norte de Londres, Reino Unido.

El periódico británico The Observer afirmó que se espera que ‌el primer ministro ‌británico, Keir Starmer, dimita el lunes y establezca un calendario para su salida, aunque una fuente del Gobierno señaló que el mandatario sigue centrado en seguir adelante con ​su labor.

La ⁠amenaza a la posición de Starmer, ‌que se ha ido ⁠gestando durante meses, se ⁠agudizó considerablemente el viernes, cuando su rival, Andy Burnham, obtuvo un escaño ⁠en el Parlamento que le permitirá ​presentar una candidatura formal ‌para el liderazgo ‌del partido.

El reporte de The Observer ⁠indicó que Starmer está discutiendo el asunto con su esposa en la residencia de campo de ​Chequers ‌antes de tomar una decisión definitiva, pero que figuras destacadas del Partido Laborista esperan una declaración clara sobre su futuro ⁠ya el lunes.

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Sin embargo, una fuente del Gobierno afirmó que Starmer sigue centrado en su trabajo y se remitió a declaraciones anteriores que había realizado en ese sentido.

El líder británico afirmó el ‌viernes que luchará contra cualquier desafío a su cargo e instó al Partido Laborista a no desgarrarse con luchas internas.

Más de 100 diputados de ‌su partido —cerca de una cuarta parte de todos los representantes laboristas en la ‌Cámara de ⁠los Comunes— han declarado en público que quieren que ​Starmer dimita o establezca un calendario para su salida.

Con información de Reuters