Starmer se dispone a dimitir, pero una fuente afirma que sigue centrado en su cargo: reporte

El periódico británico The Observer afirmó que se espera que el primer ministro británico, Keir Starmer, dimita el lunes y establezca un calendario para su salida, aunque una fuente del Gobierno señaló que el mandatario sigue centrado en seguir adelante con su labor.
La amenaza a la posición de Starmer, que se ha ido gestando durante meses, se agudizó considerablemente el viernes, cuando su rival, Andy Burnham, obtuvo un escaño en el Parlamento que le permitirá presentar una candidatura formal para el liderazgo del partido.
El reporte de The Observer indicó que Starmer está discutiendo el asunto con su esposa en la residencia de campo de Chequers antes de tomar una decisión definitiva, pero que figuras destacadas del Partido Laborista esperan una declaración clara sobre su futuro ya el lunes.
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Sin embargo, una fuente del Gobierno afirmó que Starmer sigue centrado en su trabajo y se remitió a declaraciones anteriores que había realizado en ese sentido.
El líder británico afirmó el viernes que luchará contra cualquier desafío a su cargo e instó al Partido Laborista a no desgarrarse con luchas internas.
Más de 100 diputados de su partido —cerca de una cuarta parte de todos los representantes laboristas en la Cámara de los Comunes— han declarado en público que quieren que Starmer dimita o establezca un calendario para su salida.
Con información de Reuters