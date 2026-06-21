Yamal es titular con España y brilla, pero es resguardado para decisivo partido con Uruguay

El español Lamine Yamal aplaude a la afición tras el partido contra Arabia Saudita

Lamine Yamal no tardó en recordar a todo el mundo por qué será clave para la campaña ‌de España en el ‌Mundial, pero después de jugar sus primeros 45 minutos como titular desde abril en la victoria 4-0 sobre Arabia Saudita el domingo, el extremo volvió a sentarse en el banquillo.

El jugador de 18 años ha estado luchando contra una lesión en el tendón de la corva, y no estaba ​claro si formaría ⁠parte del once inicial para el segundo partido de ‌España en el Grupo H, después de que ⁠el equipo hubiera comenzado sin él ⁠en su debut contra Cabo Verde y hubiera sacado un magro 0-0.

Luis de la Fuente lo incluyó en el equipo ⁠el domingo, y, liberado tras unas frustrantes semanas de ​inactividad, Yamal no tardó mostrar por qué ‌se lo extrañó.

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Regateó al astro ‌saudita Salem Al-Dawsari y envió un centro desde la ⁠derecha en 30 segundos, realizó su primer disparo a los cuatro minutos y, en el minuto 10, se colocó perfectamente en el segundo palo para rematar el centro de ​Mikel Oyarzábal ‌y marcar el primer gol del encuentro.

Oyarzábal sumó dos goles más antes de la media hora, lo que permitió a Yamal tomarse el resto de la primera parte con calma, creando peligro con varios regates ⁠por la banda derecha e intentando algunos disparos a puerta.

La aparición de Yamal en el calentamiento previo al partido provocó un rugido ensordecedor entre los 69.000 espectadores, muchos de los cuales lucían la camiseta de la selección española con su nombre en la espalda.

Pero al descanso, su breve aparición había terminado, ya ‌que De la Fuente prefirió reservarlo para el partido con Uruguay el viernes en Guadalajara.

El público tardó un rato en darse cuenta de que Yamal había sido sustituido, y se escuchó un extendido lamento cuando el cambio quedó confirmado en las pantallas ‌gigantes del estadio de Atlanta.

"Lamine está en perfectas condiciones para acometer partidos completos. Estaba para jugar más, y lo hubiera hecho de ‌ser otro ⁠resultado", dijo el DT.

"Obviamente había que ver cómo se desarrollaba el encuentro pero hoy era un ​paso importante para lo sucesivo. Ya está en perfectas condiciones y también es bueno dejarle así, con más ganas", agregó.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)