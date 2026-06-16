Por qué no juega Nicolás Otamendi en la Selección Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: los motivos

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 este martes 16 de junio desde las 22 hs contra el combinado de Argelia. Sin embargo, el defensor argentino Nicolás Otamendi no será titular en el primer encuentro.

Argentina vs. Argelia: por qué Otamendi no va a jugar

Nicolás Otamendi se pierde el debut de Argentina en el Mundial 2026 porque el director Lionel Scaloni decidió apostar por una dupla de defensores: el "Cuti" Romero y Lisandro Martínez. Sin embargo, Otamendi formará parte del banco de suplentes.

El futbolista estaba suspendido, pero la FIFA cambió el reglamento para que los jugadores de las diferentes selecciones lleguen sin sanciones a la Copa del Mundo. En detalle, el defensor había sido expulsado en el partido ante Ecuador durante la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Al no haber más partidos oficiales dentro del calendario, la FIFA había resuelto que la suspensión se dé dentro del torneo mundialista y la AFA fue sancionada con un pago de 6300 dólares, pero finalmente se quitó la sanción.

La decisión se debe a que, de acuerdo a la FIFA, que se mantenga la sanción "podría provocar que algunos jugadores importantes se perdieran partidos decisivos" del torneo.

Qué dijo Otamendi en la previa al primer partido de Argentina en el Mundial 2026

“Todos nos van a querer ganar", aseguró Otamendi sobre cómo llega la Argentina a defender el título. Respecto a la preparación de la Albiceleste para enfrentarse al combinado africano, señaló: "Lo venimos preparando desde Buenos Aires, trabajamos para competir. Tenemos que tener la humildad para afrontar esta competición. Llegamos bien, sabemos que somos el campeón y todos nos van a querer ganar, entonces tenemos que dar el máximo”.

“Tenemos que hacer nuestro juego, ellos tienen buenos jugadores. Creo que la organización defensiva es clave", agregó sobre el partido contra Argelia.





Respecto a sus sentimientos al jugar su última Copa del Mundo, expresó: "Disfruto de estos momentos porque va a ser mi último Mundial. El día a día, mis compañeros, es una linda competición... Es mi cuarto Mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país".

"Al tiempo que se mostró agradecido por poder volver a jugar otro Mundial. Contentísimo por la oportunidad. Soy una persona que se cuida mucho para seguir compitiendo. Cuando terminó Qatar no sabía si iba a poder estar acá, pero me fui preparando. Lo hice de la mejor forma y jugar cada tres o cuatro días te permite llegar a la selección. Lo más importante es la mentalidad y la ambición".

Así será la formación de la Selección Argentina en el partido de hoy