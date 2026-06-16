Suiza y Bosnia y Herzegovina buscan el primer lugar en el abierto Grupo B del Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Qatar contra Suiza

​Suiza y Bosnia y Herzegovina buscarán convertir sus empates iniciales en impulso cuando se enfrenten el jueves en un choque ‌crucial del Grupo B del ‌Mundial.

Con los cuatro equipos del grupo con un punto tras los empates 1-1 de la primera jornada, el partido que comienza al mediodía en Los Ángeles podría ser clave para definir el sector que se mantiene muy igualado.

Suiza se encaminaba a la victoria sobre Qatar el sábado después de que Breel Embolo convirtiera un penal ​tempranero.

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Pero los suizos ⁠fueron pillados desprevenidos en los últimos instantes, encajando un gol en ‌propia puerta en el tiempo de descuento que privó ⁠de los tres puntos al equipo ⁠de Murat Yakin, y dejó a los favoritos del grupo con un empate que se sintió más como una derrota.

Bosnia y Herzegovina sufrió ⁠una frustración similar en Toronto, donde Jovo Lukic les dio ​la ventaja en el minuto 21 ante Canadá. ‌Pero después les costó crear ocasiones ‌de gol y encajaron uno en la segunda parte, terminando ⁠el partido 1-1.

EMPATADOS EN TODO

Conseguir un punto ante los coanfitriones en su propio terreno fue un buen resultado para los Dragones, que pueden afianzarse en el liderato del grupo si vencen a ​Suiza, ya que ‌se enfrentan a Qatar en el último partido.

Los cuatro equipos están empatados en todos los aspectos: un gol a favor, uno en contra y un punto cada uno.

Para Suiza, el reto será reafirmar su trayectoria en torneos, que ⁠la ha convertido en una selección fiable en la fase de grupos. Los suizos solo han perdido uno de sus últimos ocho partidos de la fase de grupos del Mundial, con cuatro victorias y tres empates, y han marcado en nueve de sus últimos diez encuentros de la fase de grupos.

El equipo de Yakin solo ha sufrido una derrota ‌en sus últimos 15 partidos internacionales, una racha que incluye ocho victorias y seis empates, aunque el tropiezo de última hora contra Qatar habrá agudizado su atención en la gestión del partido.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, llega con motivos para ser optimista en su segunda participación ‌en un Mundial. El equipo de Sergej Barbarez se mantiene invicto en nueve partidos internacionales, aunque seis empates consecutivos evidencian tanto su resistencia como la ‌necesidad de encontrar ⁠su mejor versión.

La historia le otorga a Bosnia y Herzegovina una pequeña ventaja psicológica. Las selecciones solo ​se han enfrentado una vez antes, en un partido amistoso que Bosnia ganó 2-0 en Zúrich en 2016.

Con información de Reuters