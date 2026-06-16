Casi todos los niños del mundo están expuestos a riesgos climáticos, según UNICEF

FOTO DE ARCHIVO: Niños nadan en una piscina inflable durante un día caluroso en Manila, Filipinas

Casi ​todos los niños del mundo están expuestos al menos a un riesgo climático, y hasta 1.800 millones se ‌ven amenazados por las ‌sequías y 1.200 millones por el calor extremo, señaló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en un informe publicado el martes.

UNICEF señaló que los niños se ven "afectados de manera desproporcionada" por una serie de riesgos relacionados con el clima que se están intensificando, y que los gobiernos ​deben invertir urgentemente en ⁠infraestructuras y en capacidades de adaptación y gestión de ‌desastres para reducir su exposición.

A continuación se presentan ⁠algunos de los detalles del informe ⁠sobre los riesgos climáticos para la infancia de UNICEF.

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• El informe analizó una amplia gama de peligros climáticos, así como el ⁠impacto de la contaminación atmosférica y los riesgos de ​enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria. ‌También tuvo en cuenta datos sobre ‌el acceso al agua, la atención sanitaria y los ⁠servicios sociales en todo el mundo.

• Según el informe, hasta 1.100 millones de niños en todo el mundo están expuestos al menos a tres riesgos climáticos superpuestos, y se advierte ​de una "peligrosa ‌cascada de peligros múltiples y superpuestos" que podría desbordar a gobiernos y a servicios sociales.

• "No se trata solo de la exposición a riesgos aislados como inundaciones, sequías, olas de calor o calor extremo a los ⁠que se enfrentan los niños, sino de la exposición a múltiples riesgos", dijo Rohini Sampoornam Swaminathan, responsable de estadísticas de UNICEF y una de las autoras del informe.

• Hasta 662 millones de niños corren riesgo de sufrir tormentas tropicales, 337 millones de inundaciones fluviales y 33 millones de inundaciones costeras, mientras que 1.000 millones ‌de niños también están expuestos a la malaria, principalmente en África.

• En 2024, 242 millones de niños de 85 países vieron interrumpida su escolarización por los riesgos climáticos.

• UNICEF identificó a Somalia, Madagascar, Myanmar, Camboya y Pakistán como los países más vulnerables.

• ‌El mayor número de niños expuestos a la sequía vive en economías dependientes de la agricultura, como Bangladés, Indonesia, Nigeria, Pakistán y ‌Tanzania.

• Los niños ⁠de los países sin litoral también se enfrentan a riesgos "desproporcionados" de sequía, desertificación, estrés térmico e ​inundaciones repentinas, y se prevé que el estrés hídrico se intensifique en países como Botsuana y Burkina Faso.

Con información de Reuters