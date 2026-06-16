Por qué no juega Julián Álvarez en la Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

La Selección Argentina no contará con Julián Álvarez ante Argelia en el Mundial 2026. La decisión de Lionel Scaloni y el plan para recuperarlo.

La Selección Argentina comenzará este miércoles su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia, pero lo hará con una ausencia de peso. Julián Álvarez, uno de los delanteros más importantes del ciclo de Lionel Scaloni, no estará ni entre los titulares ni en el banco de suplentes para el estreno en el Grupo J. Detrás de la decisión hay una cuestión física que el cuerpo técnico prefirió manejar con máxima cautela pensando en lo que viene.

Por qué no juega Julián Álvarez en la Selección Argentina ante Argelia

La baja de Julián Álvarez para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 está relacionada con un esguince de tobillo grado 1 que sufrió durante mayo mientras defendía los colores del Atlético de Madrid.

La lesión ya le había impedido participar de los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia y, aunque durante las últimas semanas mostró una evolución favorable, todavía no logró recuperarse por completo.

El delantero nacido en Calchín trabajó a la par de sus compañeros en la exigente práctica realizada el lunes y respondió de buena manera a las cargas físicas. Sin embargo, una vez finalizada la actividad reaparecieron algunas molestias en la zona afectada.

Ante ese escenario, el cuerpo médico y Scaloni optaron por no correr riesgos y decidieron preservarlo para evitar una recaída que pudiera complicar su participación en el resto del torneo.

El tratamiento especial que realizará la Araña

Luego de quedar descartado para el encuentro frente a Argelia, Julián Álvarez continuará con un tratamiento específico para acelerar los tiempos de recuperación.

El delantero se someterá a una terapia con plasma rico en plaquetas (PRP), un procedimiento habitualmente utilizado en deportistas de alto rendimiento para favorecer la regeneración de tejidos y disminuir los tiempos de recuperación. La intención del cuerpo técnico es que el atacante llegue en óptimas condiciones físicas al segundo compromiso de la fase de grupos, el lunes ante Austria.

La decisión de Scaloni: mirar más allá del debut

Más allá de la importancia del estreno mundialista, Lionel Scaloni consideró que la prioridad debía ser el estado físico del futbolista. El entrenador campeón del mundo entiende que el torneo recién comienza y que forzar a Julián Álvarez podría representar un riesgo innecesario para uno de los jugadores más determinantes de la Selección Argentina.

Por ese motivo, la decisión fue preservarlo frente a Argelia con el objetivo de que pueda reaparecer en mejores condiciones cuando la Albiceleste enfrente a Austria en la segunda jornada del Grupo J. En el cuerpo técnico existe optimismo respecto de su evolución y creen que la recuperación avanza dentro de los plazos previstos.

Quién reemplaza a Julián Álvarez en el ataque argentino

La ausencia de la "Araña" obligará a modificar el frente ofensivo que tenía en mente Scaloni para el debut.

Todo indica que Lautaro Martínez será el encargado de ocupar el puesto de centrodelantero desde el inicio. El goleador del Inter llegará al estreno como principal referencia ofensiva y compartirá ataque con Lionel Messi y Thiago Almada.

De esta manera, Argentina apostará por una delantera con experiencia, movilidad y capacidad goleadora para intentar arrancar con una victoria en el Mundial 2026.

La Selección Argentina enfrenta a Argelia en el debut en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el martes 16 de junio a las 22 horas de Argentina en el estadio Kansas City de Estados Unidos, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de DirecTV, TyC Sports, Telefe y la TV Pública, mientras que el streaming online estará a cargo de TyC Sports Play, DGO, MiTelefe, Disney+, TV Pública en YouTube, Personal Flow y Telecentro Play.