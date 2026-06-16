FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de humo elevándose sobre el lugar tras un ataque con drones ucranianos que provocó un incendio en una refinería de petróleo, en Tuápse, región de Krasnodar, Rusia

Los restos ​de un dron provocaron un incendio en un depósito de petróleo de la región de Krasnodar, en el ‌sur de Rusia, según ‌informaron las autoridades el martes, al tiempo que cerraban una carretera local que conectaba la zona afectada con la península de Crimea, anexionada.

No hubo víctimas tras el incendio en el depósito de petróleo, situado en la zona de Poltavskaya, en la región de Krasnodar, según informaron las autoridades regionales en ​un mensaje de ⁠Telegram.

Las autoridades indicaron que cerraron una carretera local que conectaba ‌la zona con una ruta regional que ⁠conduce al puente sobre el estrecho ⁠de Kerch, que une Crimea con la región de Krasnodar.

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Moscú construyó el puente, que se ha convertido en una ruta de ⁠suministro hacia la península del mar Negro, además de ​otras pocas carreteras desde las zonas cercanas ‌de Ucrania ocupadas por Rusia, tras ‌anexionar Crimea en 2014.

El lunes, Ucrania atacó dos puentes ⁠que conectan la parte de la región ucraniana de Jersón controlada por Rusia con Crimea. La península ya se enfrentaba a una crisis de combustible después de que Kiev ​intensificara recientemente ‌los ataques contra las rutas de suministro de Crimea.

En la propia región de Krasnodar, un popular destino turístico de verano, las interrupciones en el suministro de combustible han desencadenado compras motivadas por el pánico, dijo ⁠la semana pasada el gobernador regional, mientras Ucrania sigue atacando los activos energéticos rusos.

En la región de Yaroslavl, al noreste de Moscú, las autoridades continuaban con los esfuerzos para extinguir un incendio en un depósito de combustible de la ciudad de Rybinsk tras un ataque con drones el domingo, informó el gobernador regional, Mijaíl ‌Yevryaev, a través de Telegram a última hora del lunes.

Se habían desplegado los servicios especiales para hacer frente a "precipitaciones que contenían restos de productos de combustión", según el mensaje.

"Según los especialistas, estos residuos son hollín común y no son peligrosos para las ‌plantas ni la agricultura", dijo Yevryaev, que añadió que se habían instalado barreras flotantes especiales en el cercano embalse de Rybinsk, en ‌el río Volga, ⁠para evitar la contaminación.

Durante la noche, Rusia derribó 172 drones ucranianos, según informaron las agencias de ​noticias rusas, basándose en la información del Ministerio de Defensa.

Con información de Reuters