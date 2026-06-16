Femicidio de Cinthia Lazarte: el principal acusado había salido de la cárcel hace dos meses

La División Homicidios de la Policía de Tucumán arrestó a un hombre acusado del femicidio de Cinthia Lazarte, una mujer de 41 años cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en el interior de un automóvil este fin de semana estacionado en la calle Francia al 1.100. Los efectivos llegaron al lugar luego de llamadas de vecinos que denunciaban el incendio de un coche. El detenido fue identificado como Roberto Fuentes (39) y está acusado de "homicidio agravado por mediar violencia de género".

Durante la audiencia por la formulación de los cargos se supo que el sujeto había sido condenado a seis años de prisión por abuso sexual, pero salió de la cárcel en abril, dato que generó la indignación de los presentes en la cita judicial de este martes.

Ahora, la jueza que investiga el crimen de Cinthia, María Alejandra Balcázar, ordenó que Fuentes quede detenido con seis meses de prisión preventiva, mientras se desarrolla la pesquisa del caso. La magistrada explicó que puso en en marcha esta medida debido a que "existe riesgo de fuga y del entorpecimiento de la causa mediante la posible influencia de testigos que faltan declarar".

Los elementos que la Fiscalía tiene en contra de Roberto Fuentes en la causa por el femicidio de Cinthia Lazarte

La investigación judicial indicó que la víctima murió a causa de un estrangulamiento con un cable negro. Seguido del homicidio, el autor del hecho prendió fuego el auto en donde se encontraba Cinthia. Todo para eliminar evidencia. También se pudo constatar que la mujer sufrió golpes severos con un objeto contundente y que su cuerpo presentaba heridas cortantes.

De acuerdo al auxiliar fiscal de la causa, Lucas Maggio, el accionar del imputado demuestra que tenía el objetivo de "garantizar su impunidad" tras cometer el crimen. "Es un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad, ya que después de causar la muerte intentó eliminar rastros aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima", expresó el funcionario, según la agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades judiciales sostuvieron que se logró detener a Fuentes gracias a los testimonios de los vecinos que lo ubican en la escena del crimen. Además, tras ser analizado por agentes policiales, se comprobó que también tenía lesiones en su cuerpo. En este momento, los investigadores buscan más material en las cámaras de seguridad de la zona y aguardan para tomar declaración a más testigos.

Cinthia Lazarte se encontraba en situación de calle desde los 15 años y era conocida con el apodo de "Piba". Tenía cuatro hijos de entre 5 y 19 años, quienes se encuentran institucionalizados desde hace tiempo.