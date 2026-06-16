El fiscal agravó la imputación de Barrelier por homicidio triplemente calificado: el femicida se negó a declarar

Claudio Barrelier se negó a declarar ante el fiscal Raúl Garzón por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada el 24 de mayo pasado en la ciudad de Córdoba. El acusado ingresó a indagatoria a las 10 de la mañana de este martes en Tribunales II de Córdoba y si bien no se esperaban grandes cambios en la causa, desmintió que los hechos hayan ocurrido de esa manera y dio por terminada su declaración.

Pese a que no brindó su versión sobre qué fue lo que ocurrió entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo, la imputación en su contra se agravó por determinación del fiscal. Según trascendió, ahora lo acusan de homicidio triplemente calificado por alevosia, criminis causae y femicidio.

La palabra del abogado

El abogado defensor del sospechoso, Jorge Cassini, confirmó a la prensa que su cliente se abstuvo de seguir declarando. "Se le tomó declaración, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo a seguir declarando", detalló sobre cómo fue la indagatoria.

Consultado sobre el estado anímico de Barrelier, el letrado expresó: "Bien no lo veo, no se lo ve una persona feliz". También se informó que el sector por el que trasladaron al sospechoso estuvo bloqueado por un armario para evitar que las cámaras lo captaran en su ingreso o salida a la sala.

Para el Ministerio Público Fiscal, Barrelier habría engañado a Agostina, abusado de ella y luego la habría estrangulado para ocultar el ataque. La acusación sostiene además que, en busca de impunidad, intentó desaparecer el cuerpo. En ese marco aparecen los presuntos encubrimientos que se investigan.

La nueva calificación legal agrava la situación del acusado, quien ahora enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado. Se trata de uno de los tipos penales más graves contemplados en el Código Penal.

Otros acusados citados

Para el miércoles 17 de junio fueron convocados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por presunto encubrimiento agravado. Como ocurre en este tipo de procedimientos, los detenidos podrán declarar o abstenerse de responder preguntas.

La causa por el femicidio de Agostina Vega continúa su curso en Tribunales II de Córdoba, mientras la justicia avanza en la investigación para esclarecer todos los detalles del crimen ocurrido el 24 de mayo.