Canadiense Waterman confía en que Mundial hará que el fútbol pelee en popularidad con el hockey

Joel Waterman, de Canadá, en el terreno de juego antes del partido del debut contra Bosnia y Herzegovina

​El hockey sobre hielo aún puede definir la identidad deportiva de Canadá, pero el fútbol ‌está ganando popularidad ‌debido a su simplicidad y accesibilidad, y ser coanfitrión del Mundial será otro gran impulso para el deporte, dijo el lunes el defensor de la selección local Joel Waterman.

El fútbol es el deporte de mayor crecimiento en Canadá, especialmente entre ​los jóvenes, con ⁠casi un millón de jugadores registrados en todo ‌el país, en una nación donde ⁠los aficionados tradicionalmente prefieren el ⁠hockey sobre hielo, el fútbol americano y canadiense, el baloncesto y el béisbol.

La selección inició su participación ⁠en el Mundial con un empate 1-1 ​contra Bosnia y Herzegovina en el ‌Grupo B en Toronto, desde ‌donde se ha trasladado a Vancouver para ⁠enfrentar el jueves a Qatar.

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"Somos canadienses y, obviamente, el hockey siempre ha sido nuestro deporte principal, pero hoy en día hay más niños jugando ​al fútbol ‌que nunca. Es muy fácil empezar a jugar y a los niños les encanta, es solo una pelota, pueden jugar en cualquier sitio. Queremos ver a la gente ⁠jugando en las calles", dijo Waterman a periodistas.

"En Toronto tenían pequeñas canchas de fútbol en el centro y fuimos a verlas. Fue genial presenciar la pasión y queremos crear esa comunidad de futbolistas, y que la próxima generación llegue a jugar en nuestra ‌selección", añadió.

Waterman, de 30 años y que juega en el Chicago Fire de la Major League Soccer, creció en Aldergrove, en Langley, una comunidad de la Columbia Británica cerca de Vancouver.

"Significa muchísimo para mí", ‌dijo Waterman sobre jugar en Vancouver. "Estoy a solo una hora de mi ciudad natal".

"Siento un inmenso orgullo al ‌representar a la ⁠gente de aquí y de estas comunidades, al representar a mis antiguos clubes ​en los que jugué. Así que es un verdadero honor", apuntó.

Con información de Reuters