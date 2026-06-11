Por qué la República Checa cambió su nombre a Chequia: los motivos

La República Checa comenzó a denominarse Chequia en contextos más informales y deportivos en 2016. Ambos nombres son correctos, pero la incorporación de Chequia tiene una razón histórica e identitaria que el país busca consolidar a nivel internacional.

La denominación Chequia se utiliza específicamente en contextos informales, especialmente en eventos deportivos. El término se instaló en la Eurocopa 2024 y será el término que utilicen relatores, medios y la FIFA durante el Mundial 2026. Mientras que República Checa continúa como la denominación en documentación oficial y eventos diplomáticos.

Por qué la República Checa cambió su nombre: la razón detrás

El término Chequia está cargado de historia, ya que la región ha pasado por múltiples denominaciones, en inglés incluso fue conocida como Bohemia hasta comienzos del siglo XX.

La República Checa se denomina Chequia en eventos deportivos y menos formales

Recién se consolidó oficialmente como la República Checa el 1 de enero de 1993, tras la disolución pacífica de Checoslovaquia, un país que había existido desde el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918. Así se separaron en dos estados independientes: República Checa y Eslovaquia.

Desde entonces, cada una ha tratado de consolidar su identidad en el escenario internacional y ya se utilizaba el término Chequia para denominarla. El objetivo es simplificar el nombre e imponerse ante el mundo de otra manera, no solo en los deportes, sino en la literatura, los medios y la cultura en general, ya que Chequia es la forma en la que el país se nombra y se percibe a sí mismo.

Así, el país se suma a otras naciones que han adoptado la simplificación del nombre. Por ejemplo, el caso de Chequia es similar al de Francia, que es denominada República Francesa en contextos oficiales.