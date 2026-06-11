Mexico vs Sudáfrica en el Mundial 2026: horario y como ver en vivo

El Estadio Azteca vuelve a vestirse de gala para inaugurar una Copa del Mundo. México y Sudáfrica abren la histórica edición de 2026, que por primera vez cuenta con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones. El encuentro evoca de inmediato el antecedente de 2010, cuando ambos combinados firmaron un empate en la apertura de aquella cita en Johannesburgo.

El seleccionado local, bajo la conducción técnica de Javier Aguirre, busca aprovechar el factor de la localía en un escenario emblemático para el fútbol global. Enfrente se planta un conjunto sudafricano dirigido por el experimentado Hugo Broos, que intenta emular la solidez exhibida en sus últimas presentaciones continentales y aguar la fiesta en la capital mexicana.

El partido corresponde a la primera jornada de la fase de grupos y cuenta con la transmisión en vivo de Telefe, DSports, DGO y Disney+.

Alineaciones ratificadas

Los directores técnicos confirmaron los once futbolistas que saltan al campo de juego desde el inicio: