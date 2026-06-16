La historia de amor de Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante: cómo se conocieron

El campeón del mundo aseguró que se enamoró de Camila desde el primer momento y que incluso imaginaba casarse con ella cuando todavía eran muy jóvenes.

La vida de Leandro Paredes suele estar asociada a sus logros dentro de la Selección Argentina y a su exitosa carrera en Europa. Sin embargo, detrás de cada paso importante aparece una figura clave: Camila Galante, su compañera desde la adolescencia y protagonista de una de las historias de amor más sólidas del fútbol argentino.

El vínculo que unió a Leandro Paredes y Camila Galante

Mucho antes de convertirse en campeón del mundo y referente de la Selección Argentina, Leandro Paredes ya había encontrado a la persona que marcaría su vida fuera de las canchas. La relación con Camila Galante comenzó cuando ambos eran adolescentes y compartían un entorno atravesado por el fútbol.

La actual empresaria, dedicada al rubro de cosméticos y belleza, es hermana de un excompañero de las divisiones inferiores de Boca Juniors. Ese vínculo fue el que terminó acercando a la pareja y dando inicio a una historia que ya supera los 17 años.

Con el paso del tiempo, la relación logró mantenerse firme pese a los desafíos que implicó la carrera profesional del mediocampista, incluyendo mudanzas, cambios de país y compromisos deportivos de alto nivel.

Cómo se conocieron Leandro Paredes y Camila Galante

El primer encuentro entre Leandro Paredes y Camila Galante ocurrió gracias a la relación que el futbolista tenía con el hermano de ella durante su etapa en las inferiores de Boca. Lo que comenzó como un contacto casual rápidamente se transformó en algo más profundo para el jugador.

Durante su presentación como futbolista del Paris Saint-Germain, el mediocampista recordó aquel momento y reveló el fuerte impacto que le causó conocerla. “Me enamoré desde el momento en que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella”, contó en un video difundido por el club francés.

Aquella declaración dejó en evidencia que el vínculo nació mucho antes de que la pareja formalizara la relación y que el futbolista tenía claro desde muy joven lo que sentía por quien años después se convertiría en su esposa.

El llamativo gesto de amor antes de comenzar el noviazgo

La historia entre ambos tiene varios capítulos que reflejan la intensidad de sus sentimientos desde los primeros años. Uno de los más curiosos ocurrió cuando todavía ni siquiera eran novios oficialmente.

Según reveló el propio jugador tiempo atrás, decidió hacerse un tatuaje relacionado con Camila Galante antes de iniciar la relación formal. La decisión sorprendió incluso a sus familiares y amigos.

“Me hice un tatuaje de mi esposa antes de ponerme de novio. Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé”, confesó el futbolista al recordar aquella etapa de su vida.

El episodio se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de la pareja y una muestra del fuerte enamoramiento que sentía desde la adolescencia.

Leandro Paredes y Camila Galante se conocieron durante la adolescencia gracias a un vínculo familiar relacionado con las inferiores de Boca Juniors

El matrimonio y la familia que construyeron juntos

Aunque la relación comenzó muchos años antes, la pareja decidió formalizar su unión a fines de diciembre de 2017, cuando celebró su casamiento después de una larga historia compartida.

Desde entonces, la familia ocupa un lugar central en la vida de Leandro Paredes. El futbolista suele destacar públicamente la importancia de su esposa y de sus hijos, quienes lo acompañaron durante cada etapa de su carrera.

“Son lo mejor de mi vida, me alegran cada segundo. Cuando estoy triste, ellos me cambian el día en un segundo”, expresó el campeón del mundo al referirse a sus hijos.

Mientras continúa siendo una pieza importante dentro del ciclo liderado por Lionel Scaloni en la Selección Argentina, Leandro Paredes mantiene intacto el vínculo con Camila Galante, una relación que comenzó en la adolescencia y que logró consolidarse con el paso de los años, convirtiéndose en una de las historias de amor más duraderas del ambiente futbolístico.