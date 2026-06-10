Interna en el vestuario de Francia entre Kanté y Mbappé a días del Mundial 2026

Las máximas figuras de la selección no se saludaron en la previa de un partido a días del Mundial.

A falta de un par de horas para que se produzca el inicio de un nuevo Mundial 2026, la Selección de Francia es producto de un rumor que señala cierta interna presente dentro del vestuario. Una que tendría a Kylian Mbappé y N'Golo Kanté como protagonistas después de una acción entre ambos en la previa de un partido amistoso.

Muchas veces, los equipos hacen un esfuerzo extra para lograr el objetivo que se colocaron al momento de iniciar la concentración. Son numerosas las historias de planteles que se consagraron campeones con un elevado nivel de juego, pero en el vestuario no cruzaban palabras y las veces que había charla era para recriminarse determinadas cuestiones del día a día.

En la previa del partido ante Costa de Marfil, Kanté pasa saludando uno por uno a sus compañeros que están esperando para salir al campo de juego, pero sucede algo particular y es que no le da la mano a Mbappé. No solo muestra una señal de alarma porque el delantero es el capitán del conjunto nacional de Francia, sino que las dos figuras no tuvieron un gesto de fraternidad a días de un Mundial.

La televisión de Francia repitió de gran manera las imagenes grabadas en el túnel de acceso al campo de juego. Esto provocó un enorme debate e invitaba al cuerpo técnico de Didier Deschamps a desactivar cualquier tipo de conflicto que existiera, porque este tarde o temprano iba a quedar expuesto en el campo de juego y con una serie de consecuencias poco felices.

Tan grande fue el revuelo que Thierry Henry tuvo que dar declaraciones porque lo habían acusado de criticar al delantero del Real Madrid por el gesto a su compañero. “Estoy en Los Ángeles, preparándome para el Mundial. No hablé de Kylian Mbappé, ni siquiera sé qué pasó. A la gente le encanta inventar historias. ¡Te deseo lo mejor, Kylian, y vamos, Francia!”, señaló.

Lo cierto es que desde el conjunto francés exponen que la relación entre los jugadores se encuentra en buenos términos y que no hay ningún tipo de problema a solucionar antes del debut frente a Senegal en la tarde del martes 16 de junio en el MetLife Stadium.

No obstante, el problema sí está entre los jugadores de Francia y la Federación debido a que les recortaron los premios, solo les entregaron dos entradas de protocolo y jugadores como Mbappé, Olise, Cherki, Dembélé y Doué fueron utilizados, sin consulta previa, para promocionar una casa de apuestas deportivas.