Quienes son los relatores de la TV Pública en el Mundial 2026

Gustavo Kuffner y Sergio Goycochea.

Este Mundial 2026 se vive de forma diferente, por tratarse de un certamen que cuenta con la histórica cifra de 104 encuentros (muy por encima de los 64 partidos que presentaron las copas entre 1998 y 2022). Un campeonato que se encuentra atravesado por el avance de la tecnología, que permite otras vías de consumo. Y en donde las transmisiones compartidas aparecen como una tendencia consolidada, con algunos que tendrán todos los cotejos y otros que pasarán solo una lista más reducida.

En ese sentido, el Gobierno confirmó que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina más 7 encuentros de eliminación directa. Se trata de la misma transmisión que tendrá DSports, DGo, quienes tendrán la transmisión entera de los 104 cotejos de esta Copa del Mundo. Una oportunidad paara no perderse ninguno de los duelos que tiene por delante el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Estos son los relatores y comentaristas que transmiten el Mundial 2026 para la TV Pública

El equipo de relatores a cargo de las transmisiones serán Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y el gran Enrique Macaya Márquez, que se los podrá oír en TV Pública, DSports, DGo y Paramount+.

Cómo están divididas las transmisiones del Mundial 2026

DSports y DGo transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026, La señal posee los derechos otorgados por FIFA para emitir el certamen tanto en televisión satelital como en entornos digitales, mientras que Flow y Paramount + tiene disponibles también todos los cotejos. Por otra parte, tras varios idas y vueltas TyC Sports cuenta con la licencia de 52 encuentros, entre los que se están todos los pertenecientes a la Selección Argentina.

Gustavo Kuffner y Sergio Goycochea.

En el caso de Telefé, serán 32 los partidos que pasará de toda la Copa del Mundo, que incluye todo lo referido a la Selección Argentina. También tiene la licencia de este Mundial 2026 la plataforma Disney +, que cuenta con la transmisión de un total de 30 encuentros. En la fase de grupos, la oferta se concentra en selecciones latinoamericanas y potencias europeas, en una copa que cuenta en su primera fase con un total de 12 grupos.

Los partidos de la Selección Argentina en fase de grupos