El conjunto nórdico viajó a Estados Unidos con alimentos que creen que son de mejor calidad en Europa.

A horas de que se produzca el inicio de un nuevo Mundial, las selecciones clasificadas se están instalando en sus centros de concentración y esto permite que surjan algunos detalles de las elecciones que realizaron. En el caso de la Selección de Noruega, se conoció que contará con un menú bastante particular. Uno que expone la presencia de varios kilos de un solo alimento y la contratación de varios chefs.

El conjunto nórdico se instaló en la ciudad de Greensboro, que forma parte del estado de Carolina del Norte, de Estados Unidos. Este lugar se destacó por encima de los demás debido a que reúne una calidad de vida que fue bastante atractiva, además de que la federación encontró instalaciones deportivas que ajustaban a sus necesidades.

Al momento de instalarse, se conoció que el equipo nacional de Noruega lo hará con un menú bastante especial. Esto es producto de que llevaron 300 kilos de pescado rojo, 116 kilos de queso marrón, que es conocido como brunost, y 6000 naranjas. “Llevamos los ingredientes que creemos que son buenos. No es fácil volar a Estados Unidos con media tonelada de pescado”, señalan desde la federación.

El hecho de que el equipo se haya presentado con esta comida expone que no se encuentran a gusto con lo que se pueda conseguir en el gigante del norte. Por otro lado, se desprende que el plan alimenticio de los jugadores se basará en arroz, pasta y papas en lo que respecta a los acompañamientos. Mientras que las principales comidas tendrán variedad de pescado y pollo.

Eso no es todo, debido a que Noruega realizó su viaje con la presencia de tres profesionales muy reconocidos en su cultura gastronómica. “Viajaron tres chefs top de la gastronomía de su país, incluyendo al de la Selección que ya trabaja hace 35 años”, expresa el medio Globo de Brasil. No hay duda de que la alimentación no será un elemento más en la estadía durante el Mundial.

¿Cuántas veces participó Noruega en Mundiales?

A lo largo de la historia de los mundiales, se puede apreciar que la Selección de Noruega formó parte del campeonato de Francia 1938, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Lo particular es que sus dos participaciones en el tierras francesas son las que mejor registro disponen, debido a que el equipo nórdico sumó minutos hasta la instancia de octavos de final.

En tanto que la vigente edición, el equipo europeo llega con chances de superar la barrera de los cuartos partidos y soñar con un hipotético pase a los cuartos de final. Su clasificación expone que avanzó como primero en el grupo de las eliminatorias europeas donde compitió con Italia, Israel, Estonia y Moldavia.