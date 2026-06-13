El guiño del Dibu Martínez para el debut de la Selección Argentina en el Mundial

Emiliano "Dibu" Martínez habló en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra Argelia el martes 16 de junio. El arquero campeón de todo con la "Albiceleste" lanzó un mensaje con respecto a la lesión que lo tiene entre algodones pensando en dicho compromiso. Sin embargo, se encargó de dar tranquilidad con sus declaraciones destacando el trabajo de un integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

El mensaje de Dibu Martínez a días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

"Estoy bien, tengo a los mejores acá", esbozó el arquero marplatense que está en la mira de la Juventus de Italia. En el video de este sábado 13 de junio en Kansas, que no tardó en viralizarse en las redes, se lo ve a Martínez junto a Pablo Capuchetti, kinesiólogo del combinado nacional que lo acompaña en su recuperación, después del entrenamiento.

De esta manera, se espera que después de estar ausente en los amistosos contra Honduras e Islandia se recupere de la lesión en su mano que hoy genera preocupación. El cuerpo técnico liderado por Scaloni apunta a que esté en el debut, pero en caso de que no esté disponible podría sumar minutos directamente contra Austria en la segunda fecha de la fase de grupos.

Qué lesión tiene el Dibu Martínez

El arquero sufrió una lesión ósea en la mano derecha, más precisamente una fractura en el dedo anular en la previa de la final de la UEFA Europa League que el Aston Villa le ganó al Friburgo de Alemania el pasado 20 de mayo. De hecho, completó dicho partido con noticias favorables, porque una intervención forzada o golpe desmedido podría haber provocado que quedara automáticamente descartado de la nómina de 26 convocados al certamen. Sin embargo, se recuperó con el paso de las semanas y todo indica que estará desde el arranque contra Argelia en la Copa del Mundo.

Emiliano "Dibu" Martínez habló días antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuándo es el partido entre la Selección Argentina y Argelia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado argelino tendrá lugar el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, desde las 22 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje estará a cargo del polaco Szymon Marciniak.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial