Cuál es el significado de "Dai, Dai", la canción de Shakira en el Mundial 2026

Shakira en el videoclip de Dai Dai.

Shakira volvió a vincular su nombre con la Copa del Mundo. Después del éxito global de "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y de su participación musical en Brasil 2014, la cantante colombiana regresó al escenario mundialista con "Dai Dai", el tema que acompaña al Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá, que se juega entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio.

La canción, interpretada junto al artista nigeriano Burna Boy, combina ritmos afrobeat, sonidos caribeños y una letra cargada de mensajes de superación, trabajo en equipo y esperanza. Desde su lanzamiento, el sencillo despertó la curiosidad de los fanáticos de su música y del público en general, especialmente por la participación de algunas destacadas figuras del fútbol mundial.

El significado de la canción de Shakira "Dai Dai"

El significado se encuentra en el propio nombre de la canción. "Dai" es una expresión italiana que puede traducirse como "vamos", "dale" o "ánimo". Se trata de una palabra utilizada para alentar y motivar a alguien a seguir adelante. En la canción, este concepto se transforma en un mensaje universal que busca representar el espíritu del Mundial y la pasión que une a millones de personas alrededor del planeta.

El estribillo refuerza esa idea al combinar expresiones similares en varios idiomas. Además de "dai" en italiano, aparecen palabras como "ikou" en japonés, "dale" en español, "allez" en francés y "let's go" en inglés. La repetición de estas frases funciona como una invitación colectiva a avanzar, creer en los sueños y perseguir los objetivos más ambiciosos, sin importar el origen o la nacionalidad de cada persona.

La letra también transmite un fuerte mensaje de resiliencia. A lo largo de la canción, Shakira y Burna Boy destacan valores como la perseverancia, el esfuerzo y la capacidad de sobreponerse a las dificultades. El relato está construido alrededor de la idea de que los desafíos fortalecen a las personas y las acercan a alcanzar la gloria deportiva.

La mención a futbolistas históricos

Otro de los aspectos más llamativos del tema es su homenaje a la historia del fútbol. La canción menciona a figuras legendarias como Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah, entre otros. Además, incluye referencias a diversas selecciones nacionales de distintos continentes, reforzando el carácter global del torneo.

De esta manera, "Dai Dai" no solo funciona como una canción para acompañar el Mundial 2026. Su significado está ligado a la unión entre culturas, la diversidad, la pasión por el fútbol y la convicción de que, con esfuerzo y determinación, cualquier sueño puede convertirse en realidad.