Cómo se conocieron el Dibu Martínez y Mandinha: la historia de amor del arquero de la Selección Argentina

La historia de amor entre Emiliano "Dibu" Martínez y Mandinha parece haber salido de una novela romántica. La pareja comenzó en Londres, ciudad que el arquero marplatense adoptó como hogar desde muy joven, cuando el Arsenal lo incorporó a sus filas en 2009, luego de comprarlo a Independiente. Desde entonces formaron una familia y hoy son inseparables.

De una parada de colectivo en Londres a armar una familia: cómo se conocieron el Dibu Martínez y Mandinha

El Dibu conoció al amor de su vida y madre de sus hijos mientras esperaba subirse a un colectivo cuando todavía era arquero del Arsenal. Mandinha vivía a la vuelta de su casa, en Londres. Parado en la estación del colectivo, el arquero de la Albiceleste la veía pasar y un día se animó a hablarle. Le pidió salir y ella aceptó. Fueron a comer algo, a partir de ahí, jamás se separaron.

Según contó, la primera impresión de Mandinha fue el impacto por la altura de Emiliano: "En mi casa la puerta era normal y yo me acuerdo de la primera vez que entró y era tan alto, y yo pensé 'yo no puedo estar con él, es súper alto'", recordó entre risas.

La pareja comenzó su relación en 2013. Mandinha es apenas mayor que él y oriunda de Brasil. Con el paso del tiempo, se comunicaron en inglés hasta que ella le enseñó a hablar en portugués y él le dio unas lecciones de español. Así afianzaron su amor y eligieron unirse en matrimonio en 2017. Hoy, el Dibu habla fluidamente tres idiomas, en gran parte gracias a Mandinha.

Dibu Martínez y Mandinha.

La relación atravesó las épocas más duras de la carrera del arquero. Pasó por distintos clubes sin continuidad. Préstamos, suplencias y pocas oportunidades marcaron esa etapa difícil. "Me fui a préstamo por todos lados. Fui a Getafe a los 23 o 24 años y terminé jugando ocho partidos. Nunca me pusieron y toqué fondo", reconoció el propio Dibu. En todos esos momentos, Mandinha estuvo a su lado.

Dibu Martínez y Mandinha.

¿Cuántos hijos tiene el Dibu Martínez con Mandinha?

Juntos son padres de Santiago y Ava. El nacimiento de Ava fue particularmente especial: Dibu se enteró de que su hija estaba en camino mientras la Selección Argentina se preparaba para las semifinales de la Copa América, y tuvo que esperar al final del torneo para conocerla. Volvió campeón y padre al mismo tiempo.