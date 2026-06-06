Alarma en la Selección Argentina de Scaloni: Balerdi se desgarró antes del Mundial 2026

Leonardo Balerdi encendió todas las alarmas en la Selección Argentina a pocos días del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 generando preocupación en el cuerpo técnico que comanda Lionel Scaloni. El defensor del Olympique de Marsella de Francia sufrió una lesión en la previa del amistoso ante Honduras de este sábado 6 de junio y se puede perder el certamen. Por supuesto, la decisión final la tendrá el entrenador del equipo campeón de todo desde 2021 en adelante.

Balerdi se desgarró y está en duda para jugar el Mundial 2026

Según trascendió en las primeras horas del día, el zaguero tuvo un desgarro y tanto el DT como sus compañeros se verán obligados a decidir si finalmente integrará o no la lista definitiva de 26. Con varios "tocados" y algunos en duda, Scaloni y compañía tienen tiempo de realizar cambios en la nómina y Balerdi hoy puede ser uno de ellos. Mientras tanto, un nombre en el horizonte aparece para ocupar ese lugar en caso de que se lo elijan como lo es el de Marcos Senesi.

El hombre que recientemente terminó su vínculo con el Bournemouth de Inglaterra es la primera variante del combinado nacional para entrar por el exjugador de Boca Juniors en la mencionada lista. Un detalle no menor es que, en caso de que se confirme la ausencia, el técnico tendrá que elegir a uno de los que sobraron de los 55 que aparecieron en la prelista presentada semanas atrás en la que también había otros centrales y laterales. Las modificaciones correspondientes puede hacerlas hasta 24 horas antes del debut que será ante Argelia del 16 de junio en Kansas.

Leonardo Balerdi se desgarró y puede perderse el Mundial 2026

Los defensores de la prelista de 55 de la Selección Argentina que pueden ocupar el lugar de Balerdi

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River Plate.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Germán Pezzella - River Plate.

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors.

Zaid Romero - Getafe.

Marcos Acuña - River Plate.

Gabriel Rojas - Racing Club.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).