Irreconocible: así se ve el histórico Ford Falcon en su modelo 2025

Cómo es el nuevo Ford Falcon en su potencial modelo 2025. Así se ve el histórico automóvil hecho con inteligencia artificial.

20 de septiembre, 2025 | 23.42

El Ford Falcon 2025 vuelve a través de la inteligencia artificial del Chat GPT y sería un homenaje moderno a un ícono argentino, con un diseño robusto, pero elegante, sumado a interiores de lujo, tecnología avanzada y opciones híbrida y eléctrica que lo posicionan como un Sedán competitivo a nivel global.

Diseño exterior

El nuevo Falcon conservaría las líneas rectas y el perfil robusto que lo hicieron inconfundible, pero modernizado con faros LED finos y una parrilla más aerodinámica inspirada en los muscle cars actuales. La carrocería se ofrecería en versión Sedán fastback y hatchback deportivo, ambas con llantas de aleación de 18 a 20 pulgadas y detalles cromados que recuerdan al modelo original.

Interior

El habitáculo estaría centrado en la comodidad, con tapizados en cuero ecológico, detalles en aluminio cepillado y un tablero digital de 12 pulgadas. Mantendría el espíritu espacioso del Falcon, pero con un estilo minimalista. Se sumaría un sistema multimedia SYNC con conexión 5G y compatibilidad total con asistentes virtuales.

Motorización

El Falcon 2025 tendría tres opciones:

  • Motor naftero turbo 2.0 EcoBoost de 250 CV.
  • Versión híbrida combinando un 1.6 turbo con motor eléctrico, alcanzando 220 CV con bajo consumo.
  • Versión 100% eléctrica con 350 CV y hasta 500 km de autonomía, ideal para competir en el segmento de sedanes eléctricos de gama media-alta.

Seguridad y tecnología

Equipado con sistemas ADAS de última generación: asistente de carril, control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, detección de peatones y estacionamiento autónomo. Incluiría 8 airbags y chasis reforzado con materiales livianos.

Este es el modelo 2025 de Ford Falcon que imaginó la inteligencia artificial.

Conectividad y confort

Sistema de sonido premium Bang & Olufsen, cargador inalámbrico múltiple, asientos delanteros con función masaje y climatización independiente en las cuatro plazas. Además, el baúl ofrecería apertura manos libres con sensor de movimiento.

