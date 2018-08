"Megacrisis", la palabra de Dujovne que asustó a Fantino al aire

El conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, se asustó cuando el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, afirmó que trabaja para que los argentinos "no sufran una megacrisis".

"Sabemos que hay mucha gente que no la está pasando bien, que no llega a fin de mes. Tenemos una responsabilidad muy grande que es evitar una megacrisis en la Argentina como ya vivimos tantas veces como en 2001 o en los ochenta", sostuvo Dujovne.

dujovne fantino.mp4

En respuesta, Fantino habló en tono alarmista: "Me asustas con lo que me decís. Vos fijate como armaste la oración: ´tenemos la posibilidad de evitar una megacrisis´. No me dijiste,´Ale no hay ninguna posibilidad de crisis´".

Luego Dujovne negó la posibilidad de que la Argentina termine como en el 2001 y desmintió que el gobierno no pueda pagar la deuda externa contraída en los últimos años.