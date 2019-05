El ex juez Carlos Rozanski denunció hace unos días al ministro de Justicia Germán Garavano y al juez y ex presidente del Consejo de la Magistratura Luis María Cabral de haberlo extorsionado para que renuncie durante una reunión en el ministerio de Justicia. Lo hizo ante el juez Alejo Ramos Padilla, ya que quedó involucrado en la causa radicada en Dolores por el testimonio de Giselle Robles, la ex abogada de Leonardo Fariña, como uno de los jueces que el ministro Garavano garantizaba su desplazamiento. El ministro Garavano eligió el silencio como toda respuesta pública a esta denuncia. Ahora, El Destape accedió a un audio donde quedó registrada esa reunión y queda al descubierto la maniobra extorsiva.

El tono de la conversación entre Garavano, Cabral y Rozanski es cordial. El contenido, por el contrario, habla de la promiscuidad con la que se negociaba la renuncia de Rozanski. El ahora ex juez quería garantizarse el cobro de su jubilación, para lo cuál requería que el Gobierno le aceptara la renuncia mientras se multiplicaban denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura. El rol de Cabral, como mandamás por entonces del Consejo de la Magistratura, es de herramienta de presión, ya que en la charla ofrece frenar las denuncias contra Rozanski a cambio de su rápida renuncia. El de Garavano es central, ya que avala la maniobra y garantiza su resultado.

Esa reunión ocurrió el 19 de octubre de 2016, pero no figura en el registro de audiencias público. Al día siguiente, Rozanski presentó su renuncia.

El ministro Garavano planteó: “No, a ver, yo lo que te puedo en eso garantizar es, por un lado es, obviamente el tramite rápido de aceptación de renuncia, sin ningún tipo de hostigamiento de nada, y un mensaje también del gobierno y mio de normalidad”. Luego, agregó: “Vamos a hacer esto con normalidad, con velocidad y con un mensaje, digamos, técnico y serio de no darle ninguna connotación o ningún valor, yo a eso me puedo comprometer”.

Embed

Embed

El diálogo del audio al que accedió El Destape revela la trama de esta negociación en la que el juez y consejero Cabral hace gala de sus oficios y presiona para que Rozanski presente su renuncia cuanto antes:

Carlos Rozanski: Está concedido el beneficio (de la jubilación) pero no está procololizado. Por eso yo no traje la renuncia hoy. ¿Qué querés Luisito?

Luis María Cabral: Yo te arreglé lo de la jubilación

Carlos Rozanski: Pero yo hablé…

Luis María Cabral: Por favor, estoy arreglándola yo.

Carlos Rozanski: Pero bienvenido.

Luis María Cabral: Y además yo arreglaba con él (Garavano) que no salga el decreto aceptando tu renuncia para que vos cobres. Pero lo que teníamos era que ibas a traer la renuncia. Si me hubieras dicho que no la ibas a traer...

La conversación siguió:

Luis María Cabral: Paré todas las cosas en el Consejo para que no haya ningún movimiento en aquello y para parar que no haya ningún movimiento en aquello tuve que… Y alguno va a salir a decir incluso “que no le acepten la renuncia”. Porque hay demasiados actores. Por eso hice esto con absoluto resguardo de confidencialidad. Y por eso hable sólo con Beinutz y con Germán (Garavano).

Carlos Rozanski: ¿De qué estamos hablando? ¿De horas? Disculpame...

Germán Garavano: Puede ser hoy a la tarde, puede ser mañana.

Embed

La charla muestra el juego en tandem del ministro de Justicia Garavano con el entonces presidente del Consejo de la Magistratura que, para colmo, estaba como representante de los jueces arreglando la renuncia de un juez. El ministro insistió en su rol como garante del cobro de la jubilación, Cabral apurando el desenlace.

Germán Garavano: Yo estuve hablando. Estoy peleando con los muchachos de la Anses.

Carlos Rozanski: Es sencillo esto. Yo tengo que firmar una excarcelación supuestamente, que es un invento de hoy, porque se está terminando un juicio de lesa en La Plata, en el Tribunal.

Luis María Cabral: Pero, Carlos, presentá la renuncia, no te la iban a aceptar hoy. Lo que se trataba era simplemente de que algo que habíamos quedado comprometidos se hiciera. Sino no me hubieras dicho. Yo acá la verdad es que vine personalmente porque eras vos. Porque Beinutz me dijo “Carlos quiere que vengas vos...” Bueno, esta bien, voy a ir. Si ahora me decís que no la vas a presentar...

Carlos Rozanski: Te estoy diciendo que la presento.

Luis María Cabral: Me hubieras dicho antes.

Embed

Carlos Rozanski: Si vos me decis, ahora, en media hora, que se procololizó (la jubilación), me voy al bar de la esquina, porque acá no hay formalidad alguna. Yo desconozco el texto...

Luis María Cabral: Aunque no se haya protocolizado, el tema es que el trámite de la renuncia va a llevar un pedido de informes al Consejo e la Magistratura, un trámite acá y demás. Y en todo ese tiempo, el tema es que el Ministerio va a esperar que esté asegurado tu cobro, porque tu jubilación ya está, para que no te quedes colgado.

Germán Garavano: El trámite dura, en escenario más rápido, dura una semana mas o menos. Porque se hacen todos los trámites acá del Ministerio, después le damos intervención a Legal y Técnico, eso además el paso lo tengo que dar yo, que ahora se hace todo en trámite electrónico.

Yo lo que les propongo para zanjar esta situación, si vos podes (Rozanski) entre hoy y mañana acercar la renuncia nosotros le empezamos a dar el tramite interno y yo antes de enviar a presidencia la aceptación de la renuncia verificamos, hablamos por teléfono, de que este protocolizada la jubilación. Sino yo me comprometo a no mandarla a presidencia.

Carlos Rozanski: ¿Que puede cambiar, Luis (María Cabral), que yo a la mañana a la mañana...?

Luis María Cabral: Eso es algo ajeno a mi.

Carlos Rozanski: No, pero vos hacés el planteo de como están las cosas en el Consejo, en un cuadro que realmente me llama la la atención que sea tan virulento.

Luis María Cabral: Yo lo voy a seguir controlando.

Embed

El juego de pinzas es claro. Garavano promete una salida ordenada, Cabral garantiza el Consejo frenado. La reunión siguió en el mismo tono.

Carlos Rozanski: Cuando hay tanta virulencia llama la atención. Vos sos consejero. Si yo voy a la comisión...

Luis María Cabral: Pero vos querés que yo valore si está bien o mal esa virulencia.

Carlos Rozanski: De ningún modo.

Luis María Cabral: Yo soy arquero pero no soy tan buen arquero. Hay cosas que paro y cosas que no.

Carlos Rozanski: Pero después de 25 años… Si yo estoy yendo a la comisión de disciplina a entregar una respuesta al traslado de la denuncia, si previo a darle el traslado ya fijaron las testimonioales… Si voy y desde la esquina a la puerta de la comisión está mi foto, que es la que puso Lanata, acá y en la China...

Germán Garavano: Yo te comprendo. Para zanjar esta situación propongo que entre hoy y mañana dejes (la renuncia), y me comprometo adelante de Luis y de ustedes a hacer el trámite y hasta que no esté protocolizada no aprieto el botón personal mío para enviarla a presidencia. Pero ya tenemos la denuncia, eso ya está en trámite y Luis ya puede decir en el Consejo que la renuncia está presentada y se está tramitando. Y en eso descomprimimos y generamos un camino de bajar las tensiones, sin ningún tipo de problemas, que genere violencia, ni tensión.

Embed

Por si quedaba alguna duda, Cabral aseguró: “¿Querés que te diga una cosa? En el consejo no saben. Quien lleva la causa, que es la doctora (Adriana) Donato, ignora tanto que esté yo hoy aquí como que él (Rozanski) vaya a presentar la renuncia”.

Embed

La reunión la concluyó Garavano:

Germán Garavano: Yo los tengo que dejar. Cuando me avisó Luis (María Cabral) lo incorporamos en la agenda sobre la marcha. Si te parece que lo hagamos de esa manera, vos me dejas un sobre en mi secretaria privada hoy o mañana la mañana. Yo ni bien recibo el sobre le aviso a Luis (María Cabral) y espero a que me confirmen que esta el tramite finalizado.

Otro: Y hasta ahí mantenemos la reserva.

Germán Garavano: Si, si.

Luis María Cabral: Mantenemos la reserva hasta que salga el decreto.

Germán Garavano: Si, si. Tal cual.