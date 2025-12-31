Jueza EEUU bloquea medida para acabar con la protección a miles de hondureños y nicaragüenses

FOTO DE ARCHIVO-Servicio religioso de Nochebuena para inmigrantes en el barrio neoyorquino de Brooklyn

Por Ted ‍Hesson

WASHINGTON, 31 dic (Reuters) - Una jueza federal estadounidense impidió el miércoles que el ‍Gobierno de ⁠Donald Trump ponga fin a las protecciones ante la deportación para miles de migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua.

Las decisiones del Gobierno de poner fin al Estatus de Protección Temporal para unos 89.000 migrantes no consideraron adecuadamente las condiciones ‌en los tres países que ⁠les impedirían regresar, escribió ⁠la jueza de distrito Trina Thompson.

La jueza citó declaraciones de Trump y de ‍la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en las que ⁠retrataban a los ‌inmigrantes como criminales.

"Estas declaraciones reflejan un estereotipo de los inmigrantes protegidos bajo el programa TPS como invasores criminales y perpetúan la creencia discriminatoria ‌de que ‌ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca", escribió Thompson.

El TPS proporciona alivio de deportación y permisos de trabajo a personas ​que ya están en Estados Unidos si sus países de origen sufren un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario. En virtud del programa, Noem tiene autoridad para conceder, prorrogar ‍o poner fin a las designaciones de TPS para países específicos.

La Corte Suprema permitió en octubre que el Gobierno federal ponga fin al TPS para unos ​300.000 venezolanos, pero los tribunales inferiores han seguido fallando en contra de otras ​medidas.

El programa ampara a unos 72.000 hondureños, 13.000 nepalíes y 4.000 nicaragüenses, ⁠según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

