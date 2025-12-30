Paro en la línea de colectivo 148: ¿Cuándo vuelve el servicio?

l delegado de la línea 148, Pablo Gallardo, explicó que la medida se adoptó tras "varias instancias, espera y negociación".

Desde hace una semana, la línea 148 no presta servicio por una medida de fuerza que llevan adelante los choferes en reclamo de salarios adeudados y, además, denunciaron que la empresa tampoco les abonó el aguinaldo. Los choferes indicaron que las unidades no volverán a la calle hasta que no se deposite lo adeudado

El servicio parte desde Plaza Constitución a Florencio Varela y Solano (Quilmes), y viceversa. Los trabajadores de la empresa El Nuevo Halcón reclaman por sueldos que ya deberían haber cobrado.

Ante la falta de respuestas por parte de la patronal, los conductores habían decidido no sacar las unidades a la calle hasta que no se deposite lo adeudado. El delegado de la línea 148, Pablo Gallardo, explicó que la medida se adoptó tras "varias instancias, espera y negociación".

“La empresa no pagó en término, se bancó en asamblea porque entendemos la crisis del transporte, pero después incumplieron incluso un comunicado donde se comprometían a terminar de pagar”, señaló en diálogo la AM 530.

En este contexto, los trabajadores se movilizaron hacia la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), pero no obtuvieron las respuestas esperadas. Las protestas siguen frente a las instalaciones de la empresa madre del grupo, que tiene el 80% de las acciones, y a la que le exigen que se responsabilice de la situación. “Pasamos las fiestas sin cobrar, es muy duro, pero seguimos firmes”, lamentó.

Una situación crítica

Gallardo denunció que los trabajadores cobraron los haberes de manera fragmentada, “en cuenta gotas”, con sumas parciales que no completaron el salario total ni el aguinaldo. Ante esta situación, decidieron avanzar con la retención de tareas por tiempo indeterminado.

La situación de la línea 148 se agrava por el "deterioro del parque automotor y una administración deficiente", aseguró el delegado. De las 170 unidades que deberían estar en la calle, "hoy funcionan apenas entre 40 y 50. Estamos en el fondo del mar”, graficó, al advertir que el servicio se resiente de manera crítica.

Esta situación no es aislada y afecta a gran parte del sistema de transporte. “En muchas líneas se está cobrando en cuotas. Es una crisis general”, afirmó, y mencionó las dificultades similares que viven otras líneas del mismo grupo empresario. “Seguimos luchando, creemos que el conflicto se va a resolver, pero hoy no tuvimos el respaldo que buscábamos”, cerró.

Cuál es el recorrido que hace la línea 148

Este miércoles se encuentran afectados los siguientes ramales de la línea 148: