El Impostor: listas de palabras para jugar

Dinámico, simple y perfecto para reuniones: el juego del impostor se vuelve mucho más entretenido cuando tenés buenas listas de palabras. Lugares, objetos, comidas y categorías difíciles para que nadie se quede sin ideas y el impostor no la tenga tan fácil.

31 de diciembre, 2025 | 16.22

El juego del impostor es uno de los favoritos para reuniones, previas y encuentros familiares. Es simple, no requiere materiales especiales y funciona igual de bien con amigos que con grupos grandes. La clave para que no se vuelva repetitivo está en tener buenas listas de palabras, con categorías variadas y dificultad equilibrada.

Cómo se juega al impostor (resumen rápido)

Todos los jugadores reciben la misma palabra, excepto uno: el impostor, que no sabe cuál es. Por turnos, cada participante dice una palabra relacionada con el concepto secreto, sin ser demasiado obvio. El objetivo del grupo es descubrir al impostor, y el del impostor es pasar desapercibido y adivinar la palabra.

Listas de categorías y palabras para jugar al impostor

Lugares

  • Playa

  • Escuela

  • Hospital

  • Aeropuerto

  • Cine

  • Supermercado

  • Biblioteca

  • Gimnasio

  • Hotel

  • Restaurante

Objetos cotidianos

  • Celular

  • Llaves

  • Mochila

  • Sillón

  • Mesa

  • Zapatillas

  • Botella

  • Reloj

  • Auriculares

  • Cuaderno

Comidas

  • Pizza

  • Empanadas

  • Asado

  • Sushi

  • Hamburguesa

  • Helado

  • Ensalada

  • Milanesas

  • Pan

  • Tacos

Animales

  • Perro

  • Gato

  • Caballo

  • Elefante

  • Tiburón

  • Águila

  • León

  • Pingüino

  • Mono

  • Delfín

Profesiones

  • Médico

  • Docente

  • Periodista

  • Abogado

  • Arquitecto

  • Programador

  • Cocinero

  • Actor

  • Piloto

  • Diseñador

Acciones

  • Correr

  • Dormir

  • Cocinar

  • Estudiar

  • Viajar

  • Bailar

  • Comprar

  • Nadar

  • Limpiar

  • Escribir

Películas y series (nivel medio)

  • Titanic

  • Harry Potter

  • Stranger Things

  • Star Wars

  • El Señor de los Anillos

  • Matrix

  • Friends

  • Los Simpson

Emociones y sensaciones (difícil)

  • Alegría

  • Miedo

  • Vergüenza

  • Ansiedad

  • Euforia

  • Tranquilidad

  • Celos

  • Nostalgia

Listas “trampa” (para expertos)

Estas categorías son excelentes para confundir incluso a jugadores atentos, ya que resultan muy abstractas o amplias. Perfectas para desorientar al impostor.

  • Medios de transporte: colectivo / tren / avión

  • Climas: lluvia / viento / calor

  • Deportes: fútbol / tenis / básquet

  • Bebidas: café / mate / té

