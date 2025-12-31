El impostor juego: listas de palabras para jugar.

El juego del impostor es uno de los favoritos para reuniones, previas y encuentros familiares. Es simple, no requiere materiales especiales y funciona igual de bien con amigos que con grupos grandes. La clave para que no se vuelva repetitivo está en tener buenas listas de palabras, con categorías variadas y dificultad equilibrada.

Cómo se juega al impostor (resumen rápido)

Todos los jugadores reciben la misma palabra, excepto uno: el impostor, que no sabe cuál es. Por turnos, cada participante dice una palabra relacionada con el concepto secreto, sin ser demasiado obvio. El objetivo del grupo es descubrir al impostor, y el del impostor es pasar desapercibido y adivinar la palabra.

Listas de categorías y palabras para jugar al impostor

Lugares

Playa

Escuela

Hospital

Aeropuerto

Cine

Supermercado

Biblioteca

Gimnasio

Hotel

Restaurante

Objetos cotidianos

Celular

Llaves

Mochila

Sillón

Mesa

Zapatillas

Botella

Reloj

Auriculares

Cuaderno

Comidas

Pizza

Empanadas

Asado

Sushi

Hamburguesa

Helado

Ensalada

Milanesas

Pan

Tacos

Animales

Perro

Gato

Caballo

Elefante

Tiburón

Águila

León

Pingüino

Mono

Delfín

Profesiones

Médico

Docente

Periodista

Abogado

Arquitecto

Programador

Cocinero

Actor

Piloto

Diseñador

Acciones

Correr

Dormir

Cocinar

Estudiar

Viajar

Bailar

Comprar

Nadar

Limpiar

Escribir

Películas y series (nivel medio)

Titanic

Harry Potter

Stranger Things

Star Wars

El Señor de los Anillos

Matrix

Friends

Los Simpson

Emociones y sensaciones (difícil)

Alegría

Miedo

Vergüenza

Ansiedad

Euforia

Tranquilidad

Celos

Nostalgia

Listas “trampa” (para expertos)

Estas categorías son excelentes para confundir incluso a jugadores atentos, ya que resultan muy abstractas o amplias. Perfectas para desorientar al impostor.