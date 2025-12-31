El juego del impostor es uno de los favoritos para reuniones, previas y encuentros familiares. Es simple, no requiere materiales especiales y funciona igual de bien con amigos que con grupos grandes. La clave para que no se vuelva repetitivo está en tener buenas listas de palabras, con categorías variadas y dificultad equilibrada.
Cómo se juega al impostor (resumen rápido)
Todos los jugadores reciben la misma palabra, excepto uno: el impostor, que no sabe cuál es. Por turnos, cada participante dice una palabra relacionada con el concepto secreto, sin ser demasiado obvio. El objetivo del grupo es descubrir al impostor, y el del impostor es pasar desapercibido y adivinar la palabra.
Listas de categorías y palabras para jugar al impostor
Lugares
-
Playa
-
Escuela
-
Hospital
-
Aeropuerto
-
Cine
-
Supermercado
-
Biblioteca
-
Gimnasio
-
Hotel
-
Restaurante
Objetos cotidianos
-
Celular
-
Llaves
-
Mochila
-
Sillón
-
Mesa
-
Zapatillas
-
Botella
-
Reloj
-
Auriculares
-
Cuaderno
Comidas
-
Pizza
-
Empanadas
-
Asado
-
Sushi
-
Hamburguesa
-
Helado
-
Ensalada
-
Milanesas
-
Pan
-
Tacos
Animales
-
Perro
-
Gato
-
Caballo
-
Elefante
-
Tiburón
-
Águila
-
León
-
Pingüino
-
Mono
-
Delfín
Profesiones
-
Médico
-
Docente
-
Periodista
-
Abogado
-
Arquitecto
-
Programador
-
Cocinero
-
Actor
-
Piloto
-
Diseñador
Acciones
-
Correr
-
Dormir
-
Cocinar
-
Estudiar
-
Viajar
-
Bailar
-
Comprar
-
Nadar
-
Limpiar
-
Escribir
Películas y series (nivel medio)
-
Titanic
-
Harry Potter
-
Stranger Things
-
Star Wars
-
El Señor de los Anillos
-
Matrix
-
Friends
-
Los Simpson
Emociones y sensaciones (difícil)
-
Alegría
-
Miedo
-
Vergüenza
-
Ansiedad
-
Euforia
-
Tranquilidad
-
Celos
-
Nostalgia
Listas “trampa” (para expertos)
Estas categorías son excelentes para confundir incluso a jugadores atentos, ya que resultan muy abstractas o amplias. Perfectas para desorientar al impostor.
-
Medios de transporte: colectivo / tren / avión
-
Climas: lluvia / viento / calor
-
Deportes: fútbol / tenis / básquet
-
Bebidas: café / mate / té