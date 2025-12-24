Juegos para hacer en Navidad con familia y amigos: las mejores 5 ideas

La Navidad es un momento de reunión y celebración, pero después de varias horas charlando durante la cena, es clave tener un juego para que la noche no se vuelva aburrida mientras se espera que sean las 00 hs.

Los mejores 5 juegos para hacer en Navidad con familia y amigos

Los juegos son una gran opción para divertirse en la sobremesa navideña, pero además distienden el ambiente y crean una conexión más cercana. Ya sea una reunión familiar o con amigos, entre las mejores opciones para esta Navidad son:

1. Si te la sabés, cantala

se trata de un gran clásico que nunca falla. Solo tenés que armar una playlist con canciones navideñas (o de cualquier estilo) conocidas. Se reproducen los primeros 5 a 10 segundos y quien adivine primero la canción y pueda seguirla cantando se lleva un punto.

Los juegos son la gran forma de esperar que llegue Navidad después de la cena de Nochebuena

2. Dígalo con mímica

La familia tiene que estar dividida en equipos y cada uno debe elegir una película, personaje, canción o deporte. Un jugador debe actuar la palabra sin hablar y su equipo tiene un minuto para adivinar. Es un juego dinámico, perfecto para levantar la energía después de la cena.

3. Pictionary

Es uno de los grandes clásicos, en el que alguien dibuja y el resto tiene que adivinar con un límite de tiempo. Se puede jugar por equipos y hasta hacer con temática navideña.

4. Teléfono descompuesto con dibujos

Es parecido al pictionary, pero en una versión más divertida. Todos tienen que tener un cuaderno la primera persona escribe una palabra y se pasan los cuadernos a la derecha, la siguiente dibuja lo que entendió de la palabra, se pasan de nuevo, y la siguiente persona escribe lo que piensa que es el dibujo. Se van alternando hasta que el cuaderno llegue a su dueño, los dibujos súper y las diferentes interpretaciones lo hacen super divertido divertido.

Uno de los juegos que se viralizó en el último tiempo es el impostor

5. El impostor

Se trata de un viejo juego que en el último tiempo ganó mayor popularidad y se hizo viral en TikTok. Si bien se puede jugar descargando una app, es ideal para hacerlo cuando hay muchas personas y que sea solo una la que asigne la palabra. A cada jugador se le dice la misma palabra, excepto a uno que se le dice que será el impostor (quien no sabe la palabra y tendrá que descubrirla).

En ronda todos los jugadores deben decir palabras asociadas a la palabra secreta, pueden ser generales o más específicas. lo suficientemente claras para reconocerse entre sí pero lo bastante crípticas para no revelar la palabra secreta, el impostor debe utilizar el análisis deductivo y la imitación para camuflarse en la conversación