Que tu festejo no duela: Formosa refuerza la campaña para celebrar de forma segura y responsable

Con el objetivo de llevar adelante celebraciones de fin de año seguras, el Gobierno de Formosa vuelve a impulsar Que tu festejo no duela, la campaña provincial para eliminar la pirotecnia sonora en todo el territorio. La misma se realiza con el trabajo articulado con la Policía y organizaciones de acompañamiento a personas con autismo.

El Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Asociación Camino Azul TEA Formosa realizaron diversas actividades de concientización en el espacio público, con el fin de apelar a la conciencia ciudadana para proteger a niños con autismo, adultos mayores y mascotas durante las fiestas de fin de año.

La jefa de la Policía Comunitaria, María Arce, en diálogo con medios locales, aseguró que la fuerza de seguridad tiene como objetivo transmitir el mensaje a través de las unidades operativas de la Policía Comunitaria y del Comando Radioeléctrico Policial. Además, se realizan notificaciones en comercios, fundaciones y clubes, donde se prohíbe el uso de pirotecnia sonora.

Respeto y derechos

En este mismo sentido, el director de Auditoría del IAS, Daniel Denis, puso de relieve que “el Gobierno de Formosa permite que niños y niñas que tienen autismo puedan disfrutar las celebraciones”, reflexionó a Agenfor. “En Formosa tenemos la ordenanza de pirotecnia sonora cero, que permite que no solo las personas, sino también los animales y quienes tienen trastornos auditivos, puedan pasarla bien”, subrayó.

Asimismo, desde la organización Camino Azul aseguraron que "no usar pirotecnia sonora es mucho más que una decisión individual: es un acto de empatía, conciencia y compromiso social. Es cuidar la paz, la salud emocional y la dignidad de las personas con TEA y de sus familias”.

Laguna Blanca se suma a la prohibición de pirotecnia sonora en las fiestas

A días de las fiestas de fin de año, la Municipalidad de Laguna Blanca lleva adelante acciones de notificación y concientización en comercios de la ciudad para reforzar la prohibición de venta de pirotecnia sonora.

Desde el Municipio advirtieron que ante denuncias y la verificación de infracciones, se aplicarán las sanciones previstas por la normativa vigente. La iniciativa apunta a promover celebraciones responsables y respetuosas, con el fin de priorizar el cuidado de personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y animales.