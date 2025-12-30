Experto en tecnología revela qué instalar en los dispositivos de tus hijos para protegerlos

Darles un nuevo teléfono, PC o tablet a tus hijos es un paso importante que abre puertas al aprendizaje, la comunicación y el entretenimiento, pero también los expone a riesgos presentes en la web, como malware, enlaces maliciosos o seguimiento no deseado. Por eso, muchos expertos en tecnología consideran esencial equipar esos dispositivos con software de seguridad confiable y herramientas de protección antes de que los niños comiencen a navegar de forma independiente.

Además de proteger contra virus y amenazas, estas soluciones pueden complementar controles parentales, filtrar contenido inapropiado y limitar riesgos que surgen con cada clic o descarga sin supervisión, especialmente en un entorno digital cada vez más complejo.

Instalar un antivirus potente como primera línea de defensa

Según el experto, lo primero que deberías instalar en una PC, móvil o tablet de tus hijos es un antivirus con protección en tiempo real. Estas aplicaciones están diseñadas para detectar y bloquear spyware, malware, virus y otras amenazas digitales antes de que puedan afectar el dispositivo o poner en riesgo datos personales.

Por ejemplo, el antivirus de Surfshark —incluido en su paquete de seguridad— ofrece escaneos automáticos, protección continua, actualizaciones frecuentes y herramientas para bloquear accesos no autorizados, incluso a la cámara web. Este tipo de software suele trabajar sin consumir demasiados recursos, lo que es útil en dispositivos más modestos que los niños suelen usar.

Control parental y gestión de uso

Aun con antivirus y VPN, los expertos señalan que es útil sumar controles parentales que permitan filtrar contenido, limitar tiempos de uso o aprobar aplicaciones que tus hijos quieran instalar.



Entre las herramientas más conocidas están:

Google Family Link en dispositivos Android, para gestionar apps, tiempos y permisos.

Microsoft Family Safety , útil en PC y dispositivos Windows.

Aplicaciones de terceros como Net Nanny o soluciones similares que bloquean contenido explícito y monitorean actividad.

Además, muchas plataformas y servicios ofrecen controles incorporados para restringir contenido adulto, compras no autorizadas o acceso a determinados servicios.

Educación digital y supervisión activa

Más allá del software, los expertos insisten en la importancia de acompañar a los niños mientras aprenden a usar sus dispositivos, establecer reglas claras y mantener diálogo sobre hábitos de uso seguro.

Esto incluye revisar juntos qué aplicaciones instalan, explicar por qué no deben tocar enlaces sospechosos y usar funciones como modo seguro de los buscadores para filtrar resultados no apropiados.

Proteger los dispositivos de tus hijos no se limita a instalar un solo programa, sino a combinar varias capas de seguridad: un antivirus sólido, una VPN para privacidad, controles parentales efectivos y, sobre todo, una supervisión activa. Estas medidas ayudan a minimizar riesgos, fomentar buenos hábitos digitales y darles espacio para explorar sin necesidad de exponerse innecesariamente a amenazas en línea.