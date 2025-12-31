Francia quiere prohibir acceso a redes sociales a menores de 15 años desde septiembre de 2026

El presidente francés Macron pronuncia su discurso de Año Nuevo a la nación

‍Francia planea prohibir a los menores de 15 años el acceso a las redes sociales y no permitir los teléfonos móviles en ‍escuelas secundarias a partir de ⁠septiembre de 2026, informaron este miércoles medios locales.

El presidente Emmanuel Macron ha señalado a menudo a las redes sociales como uno de los factores culpables de la violencia entre los jóvenes y ha señalado que quiere que Francia siga los pasos de Australia, cuya primera prohibición mundial para menores de 16 años en plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube entró en vigor en diciembre.

Según el diario Le Monde, Macron podría anunciar las ‌medidas en su discurso nacional de Nochevieja. Su Gobierno presentará ⁠a principios de enero un proyecto de ⁠ley para un control jurídico, según Le Monde y France Info.

El Elíseo y el gabinete del primer ministro no respondieron inmediatamente a una petición ‍de comentarios sobre estas informaciones.

Los teléfonos móviles han estado prohibidos en las escuelas primarias francesas y en el primer ⁠ciclo secundario desde 2018 y los ‌nuevos cambios reportados extenderían esa prohibición. Los alumnos de 11 a 15 años asisten a un primer ciclo de escuela secundaria en el sistema educativo francés.

Francia también aprobó una ley en 2023 que obliga a las plataformas sociales a obtener el consentimiento paterno para que los ‌menores de ‌15 años creen cuentas, aunque los problemas técnicos han impedido su aplicación.

MACRON QUIERE MÁS ACCIÓN A NIVEL DE LA UNIÓN EUROPEA

Macron dijo en junio que impulsaría una regulación a nivel de la Unión Europea para prohibir el acceso a las redes ​sociales a todos los menores de 15 años después de que un apuñalamiento mortal en una escuela en el este de Francia conmocionó al país.

En noviembre, el Parlamento Europeo instó a la UE a fijar edades mínimas de acceso de los niños a las redes sociales para combatir el aumento de problemas de salud mental entre los adolescentes por una exposición excesiva, aunque son ‍los Estados miembros los que imponen límites de edad.

Otros países también han tomado medidas para regular el acceso de los niños a las redes sociales.

Macron afronta el nuevo año con su legado nacional en ruinas, después de que su apuesta por las elecciones parlamentarias de 2024 desembocó en un Parlamento ​sin mayoría, desencadenando la peor crisis política de Francia en décadas, que ha visto una sucesión de gobiernos débiles.

Sin embargo, según los sondeos de opinión, una ​mayor represión del acceso de los menores a las redes sociales podría resultar popular. Un sondeo de Harris Interactive en 2024 mostró ⁠que el 73% de los encuestados apoyaba la prohibición del acceso de los menores de 15 años a las redes sociales.

Con información de Reuters