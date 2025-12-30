Quién es la novia de Aníbal Moreno, el nuevo jugador de River en este mercado de pases

Aníbal Moreno ya con la ropa de River.

Aníbal Moreno fue uno de los primero apuntados en este mercado de pases por River para convertirse en nuevo refuerzo del club. El mediocampista con pasado en Racing llegó a la instución de Núñez proveniente del Palmeiras, por una cifra cercana a los 7 millones de dólares, y firmó contrato hasta diciembre de 2029, para intentar darle un salta de jerarquía a la mitad de cancha del Millonario.

El volante no llegó solo, sino que lo hizo acompañado de su novia, Lara Sant’Angelo, quien lo acompañó a su presentación en el Monumental, para colocarse por primera vez la camiseta de la banda y posar junto al presidente del club, Stefano Di Carlo, que en diciembre lo sumó a él y a Fausto Vera, del Atlético Mineiro, con el objetivo de reforzar una zona en la que River perdió a Enzo Pérez y "Nacho" Fernández.

Quién es Lara Sant’Angelo, la novia de Aníbal Moreno

La pareja de Aníbal Moreno es diseñadora gráfica y es rosarina de nacimiento. Cuenta con una página donde muestra sus trabajos en Instagram y es bastante reservada con respecto a su vida privada. Sin embargo, estuvo presente en lo que fue la presentación de su novio, con quien posó en algunas fotos y luego felicitó desde su cuenta profesional. "Te amo mi amor, un nuevo capitulo lleno de ilusión, muy feliz", celebró Lara, a lo que el futbolista respondió: "Te amo, mi amor".

Aníbal Moreno y su novia.

A su vez, el ex futbolista de Palmeiras recibió mensajes de cariño de parte de sus ex compañeros de equipo, que le enviaron sus buenos deseos en esta nueva etapa. El delantero Flaco López, quien compartió vestuario con él en el Verdao, le escribió: “Éxitos hermano te voy a extrañar”. En tanto, Agustín Giay, sumó: “Éxitos animalada! Te voy a extrañar hno”. También el propio River Plate saludó al futbolista desde sus canales oficiales con el mensaje: “Bienvenido a la familia riverplatense, Aníbal”.

Felicidad compartida para Aníbal Moreno y su novia.

El mensaje de Aníbal Moreno por su llegada a River

El mediocampista con pasado en Newell´s y Racing celebró su llegada al elenco de Núñez después de dos temporadas en el fútbol brasileño y destacó, con gran alegría por comenzae este nuevo ciclo en su vida profesional, sus primeras sensaciones. "Muy feliz por este nuevo desafío en mi carrera y de llegar a un club tan grande. Arranco esta nueva etapa con muchísimas ganas, ilusión y compromiso. ¡Gracias a todos los que me acompañaron en este camino!", resaltó.