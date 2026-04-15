Quién es Roberto Sánchez, el izquierdista seguidor de Pedro Castillo que podría entrar al balotaje en Perú

Contra todo pronóstico y con una campaña centrada en el voto rural, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, logró posicionarse como uno de los principales aspirantes para pelear la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Perú. Su crecimiento en el conteo lo colocó en una reñida disputa con Rafael López Aliaga, mientras Keiko Fujimori se mantiene al frente de la votación. Diputado electo en 2021, fue también ministro de Comercio y Exteriores del ex presidente Pedro Castillo y uno de sus principales defensores tras su destitución.

En este escenario, la figura de Sánchez despierta atención no solo por su avance electoral, sino también por su identidad política y su estrecha relación con el ex presidente Castillo. Su eventual ingreso al balotaje podría significar el regreso del llamado "castillismo" al centro de la escena política peruana.

Quién es Roberto Sánchez y cuál es vínculo con Pedro Castillo

El candidato de 57 años se define como el "candidato presidencial castillista" y no oculta su alineamiento con el ex mandatario. Su propuesta política gira en torno a reivindicar la figura de Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022 y fue posteriormente destituido y condenado por rebelión tras el presunto intento fallido de disolver el Congreso.

Sánchez sostiene que el ex jefe de Estado fue víctima de un "complot golpista" y promete que impulsará su liberación si llega al poder. Esta postura se convirtió en uno de los ejes centrales de su campaña, junto con la idea de "recuperar el Gobierno para el pueblo" y avanzar hacia una nueva Constitución.

El dirigente también busca conectar simbólicamente con Castillo, incluso replicando su estética, como el uso del tradicional sombrero campesino, y su discurso orientado a las bases populares, especialmente en el interior del país.

Trayectoria y formación de Roberto Sánchez

Antes de su incursión en la política nacional, Sánchez desarrolló una carrera en el ámbito académico y profesional. Estudió Psicología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se formó además como psicoterapeuta, actividad que ejerció durante la década de 1990 tanto en modalidad individual como grupal.

Posteriormente, acumuló experiencia en la gestión pública, con roles en el Ministerio de Salud y otras áreas del Estado peruano, además de desempeñarse como consultor privado. Su salto a la política de alto nivel llegó con el gobierno de Castillo, en el que fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante los dos años de su gestión.

En paralelo, fue electo diputado en 2021 para el período legislativo que se extiende hasta 2026, consolidando así su presencia en el escenario político nacional.

Reforma constitucional y la defensa de la justicia social: las banderas políticas de Sánchez

En una elección marcada por la dispersión del voto, Sánchez apostó a captar el respaldo de las regiones rurales y del sur andino, un electorado que resultó clave para su crecimiento en el escrutinio. Su discurso pone el foco en la lucha contra la pobreza, la inclusión social y la llegada de la "modernidad" a todo el territorio.

Entre sus principales propuestas se destacan la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la nacionalización de recursos naturales y la creación de una legislación que proteja a los mineros informales. Según el propio candidato, el objetivo es avanzar hacia una "refundación de la patria" basada en la igualdad de derechos.

De cara a una eventual segunda vuelta, Sánchez aseguró que recorrerá "todos los pueblos" para ampliar su base de apoyo. Su irrupción en la contienda redefine el escenario político y anticipa "una posible polarización entre modelos antagónicos de país", de acuerdo a la palabra de algunos analistas políticos locales.