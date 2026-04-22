Paraguay recibirá un grupo de inmigrantes latinoamericanos deportados desde EE.UU.

Como parte del memorando firmado entre Estados Unidos y Paraguay en agosto pasado, la Cancillería paraguaya confirmó que recibirá este jueves al primer grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos. Se tratará del primer contingente de 25 personas que entre ambos países acordaron enviar y recibir al momento de la firma del acuerdo. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales de Washington y Asunción.

El gobierno paraguayo, alineado ideológicamente con el presidente Donald Trump, viene de firmar una serie de acuerdos con Washington en los últimos meses. Uno de ellos, el llamado Acuerdo de Tercer País Seguro, fortalecerá "la cooperación en el análisis y tratamiento de solicitudes de protección". En concreto, consistirá en enviar grupos mensuales de inmigrantes ilegales al territorio paraguayo.

El jefe de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay, Carlos Vera, dijo durante una conferencia de prensa esta semana que aceptarán "inicialmente" a 25 migrantes por mes y que las listas serán completadas "después de una evaluación caso por caso". Esto garantizará "que sólo aquellas personas que cumplan los criterios establecidos pueden ser admitidos".

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto al Canciller paraguayo Rubén Ramírez durante la firma del acuerdo.

"Previo a cada traslado, las autoridades estadounidenses remitirán a la Conare un manifiesto con los datos de las personas propuestas y nuestro país tendrá un plazo de 72 horas para revisar y pronunciarse al respecto", agregó Vera, quien habló acompañado por el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, y el encargado de Negocios estadounidense en Asunción, Robert Alter.

En esa línea, Vera explicó que la Organización Internacional de Migraciones (OIM) realizará un "acompañamiento constante" durante el proceso y costeará la "asistencia humanitaria inmediata en áreas como alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia" de todos los migrantes.

Según Estados Unidos, los migrantes enviados a Paraguay no son trasladados "para pedir protección"

En paralelo a las declaraciones de Vera, el delegado estadounidense de negocios aseguró que los migrantes enviados a Asunción "no tienen solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos" y aclaró que no son trasladados a Paraguay "para pedir esa protección en este país". Sin embargo, Vera señaló que a los 25 ingresantes se les consultará si desean regresar a sus países de origen o si quieren permanecer en Paraguay.

"Y si quieren permanecer, pues tenemos a través de la ley de refugio, del Conare, los procedimientos de verificación de su situación, y saber si realmente son perseguidos por raza, religión o su sexo", señaló. El titular de la Conare se reservó las nacionalidades de los migrantes que serán recibidos, aunque aclaró que "son de la región y de habla hispana".