Chilena Antofagasta ve riesgos por alzas en insumos; avanza con normalidad en sus operaciones

La ilustración muestra el logotipo de Antofagasta Plc.

La minera chilena de cobre Antofagasta Minerals avanza a buen ritmo en el desempeño de sus operaciones y en el desarrollo de proyectos mientras observa ‌con atención el desarrollo de los ‌acontecimientos globales y su eventual impacto en los costos de diversos insumos, dijo a Reuters el CEO Iván Arriagada.

El alza del precio del petróleo, y por consecuencia de los combustibles, es el factor de mayor preocupación respecto a los costos para la minera.

"Hemos visto también incrementos en el precio de algunos insumos, el ácido sulfúrico, los explosivos, y algo en el precio de la energía también. Ahora, eso ocurre en un contexto ​de precio del cobre que, ⁠si bien ha caído, en general ha mantenido una posición favorable", dijo el ‌lunes en una entrevista en su oficina en Santiago.

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Explicó que la empresa ⁠posee cobertura de contratos de largo plazo para el ⁠insumo, que usa en una porción menor de sus operaciones.

"Estamos muy atentos a los desarrollos en el mercado porque ha subido el precio del ácido sulfúrico puesto en Chile, que ⁠es un importador neto para la industria del cobre. Junto con eso, ​los flujos de comercio han cambiado producto de las condiciones ‌de mercado global. Entonces, es algo que estamos ‌mirando muy de cerca", señaló.

"Indudablemente que si esto se agudiza y la escasez ⁠de suministro aumenta, es algo que nos podría impactar", agregó.

Acotó que a medida que avanzan los proyectos de modernización tanto en su mina Centinela como en Los Pelambres hay actividades de conexión con la operación actual que hay que coordinar cuidadosamente para no ​afectar la continuidad, ‌pero tienen un calendario que debería evitar contratiempos.

"Estamos en ese sentido operando nuestras plantas de acuerdo a lo que nosotros tenemos previsto", afirmó al reafirmar el rango de entre 650.000-700.000 toneladas previsto para este año.

Al preguntarle si Antofagasta podría cooperar con Glencore para que el cobre del proyecto argentino Pachón ⁠pudiera salir a través de la infraestructura chilena de la mina Los Pelambres, Arriagada dijo que los planes de mejora en su yacimiento estrella están vinculados a su propio desarrollo futuro, pero evaluaría el tema en su mérito como oportunidad de mercado.

"Si hay oportunidades de sinergias con algún yacimiento cercano, esas tendremos que mirarlas en su mérito y no tenemos, como digo, nada específico que comentar respecto a eso ahora, pero las miraremos en su mérito como ‌cualquier decisión", destacó.

En tanto, prevé que continúen los intentos de fusiones y adquisiciones en el sector, aunque señaló que las oportunidades son difíciles de encontrar.

"La mayoría de los productores mineros quieren aumentar su posición en cobre. Eso significa que están buscando oportunidades. Sin embargo, lo que sabemos es que el cobre es un mercado donde los yacimientos, las oportunidades en general ‌se transan muy poco. Por lo mismo, hay poca disponibilidad de oportunidades a la venta y cuando se transan tienden a estar 'fully priced'", opinó.

Respecto al proyecto estadounidense Twin Metals, del que la ‌empresa busca recuperar las ⁠licencias, dijo que esperaba que pudiera haber avances dada la importancia que ha puesto el gobierno de ese país a los minerales críticos.

"Twin ​Metals es un yacimiento que tiene valor geológico, que está en una zona donde ha habido minería de hierro en el pasado y actualmente, y además de eso, que permite que la producción sea destinada al mercado local, que es importante", argumentó.

Con información de Reuters