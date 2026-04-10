Europa podría enfrentar escasez de combustible para aviones en semanas: asociación aeroportuaria

FOTO DE ARCHIVO-Un avión de Emirates con turistas alemanes evacuados de Oriente Medio llega procedente de Dubái al aeropuerto de Fráncfort.

La asociación ​europea del sector aeroportuario advirtió de que el continente podría enfrentarse a una escasez sistémica de combustible para ‌aviones en tres semanas a ‌menos que se reabra el estrecho de Ormuz, y pidió que se adopten medidas urgentes a escala europea para garantizar el suministro antes de la temporada alta de viajes del verano boreal.

En una carta dirigida a la Comisión Europea con fecha de 9 de abril, el Consejo Internacional de Aeropuertos de ​Europa (ACI) dijo que ⁠una crisis de combustible "perjudicaría de forma significativa a la economía ‌europea", agravando el impacto macroeconómico del aumento de ⁠los precios del petróleo provocado por ⁠el conflicto en Oriente Medio.

El Financial Times fue el primero en informar sobre la carta el viernes. La Comisión no respondió ⁠de inmediato a una solicitud de comentarios.

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La conectividad aérea ​aporta 851.000 millones de euros (997.030 millones de dólares) ‌al Producto Interno Bruto anual ‌de las economías europeas y sustenta 14 millones de puestos ⁠de trabajo, y los aeropuertos gestionan el 26% de las exportaciones europeas en valor, según datos hasta 2019 de un estudio de la ACI.

Una reunión del grupo de coordinación petrolera ​de la ‌Comisión celebrada esta semana puso de manifiesto que actualmente no existe un mapeo, una evaluación ni un seguimiento a escala de la UE de la producción y la disponibilidad de combustible para aviones, señaló el director ⁠general de la ACI, Olivier Jankovec, en la misiva.

El organismo ha pedido a la Comisión que intervenga y elabore un mapa de la disponibilidad actual y prevista de combustible para aviones en relación con las necesidades, identifique fuentes de importación alternativas, evalúe las amenazas a los flujos de combustible dentro de la UE y evalúe ‌los niveles de reservas comerciales y estratégicas.

Los precios del combustible para aviones se han más que duplicado hasta situarse entre 150 y 200 dólares por barril en las últimas semanas, lo que supone un golpe financiero para un sector en el que el ‌combustible representa hasta una cuarta parte de los gastos de explotación.

La carta también pidió una serie de intervenciones políticas inmediatas, incluida la suspensión ‌temporal de ⁠las restricciones a la importación de combustible para aviones, concretamente las previstas en el nuevo reglamento de ​la UE sobre el metano, que entrará en vigor en enero de 2027.

(1 dólar = 0,8535 euros)

Con información de Reuters