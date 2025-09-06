El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes 5 que no asistirá a la cumbre del G20 prevista para finales de noviembre en la capital de Sudáfrica, Johannesburgo. En su lugar, enviará a su vicepresidente JD Vance, quien será el encargado de encabezar una delegación en su lugar. Asimismo, el mandatario ya expidió la invitación para celebrar la próxima cumbre en Miami, en las instalaciones de su club de golf, el Trump National Doral. "Está justo al lado del aeropuerto, es la mejor ubicación", señaló el magnate.

El motivo por el que Trump descartó asistir a la cumbre de Sudáfrica estaría relacionado con sus desencuentros con el gobierno de ese país, encabezado por Cyril Ramaphosa, a quien el líder estadounidense acusó de llevar adelante un "genocidio" contra los granjeros blancos. Dicha acusación se dio luego de que el gobierno de Ramaphosa aprobara la redistribución de tierras para ayudar a las víctimas del Apartheid. Por esa razón, Washington desistió -también- de mandar ayuda económica a Johannesburgo.

"Este año no iré. Es en Sudáfrica y no iré. JD irá, gran vicepresidente, y lo espera con ansias, pero no, yo no iré", declaró Trump ante una conferencia de prensa en el Despacho Oval este viernes.

El G20 se reunirá en Miami en 2026

La cumbre anual del Grupo de los 20 siempre queda en manos del país que ocupa, durante un año, la presidencia pro témpore del espacio. Este año, si bien la ocupó Brasil, se hará en Sudáfrica a partir "de la estrecha ayuda sudafricana al país sudamericano" durante su gestión al frente del grupo. Una vez terminada la cumbre, la presidencia pasará a manos de Estados Unidos, que se ocupará de organizar la reunión del próximo año.

Trump confirmó su invitación a los países miembros del grupo para que trasladen la reunión a Miami, con fecha aún a confirmar, durante el 2026. Será en el predio Trump National Doral, el campo de golf que pertenece a su empresa familiar. "Está justo al lado del aeropuerto, es la mejor ubicación y es precioso", le dijo a los periodistas en el Despacho Oval, agregando además que su empresa familiar "no ganará dinero con ello".

La polémica del anuncio del presidente Trump surge a partir de que, durante su primer mandato, él mismo abandonó la idea de usar el complejo turistico Doral como sede de la cumbre del G7 en 2020, después de las críticas bipartidistas que recibió acerca de que podría "beneficiarse económicamente y violar la Constitución".