El Kremlin dice que Trump es "bastante cínico", pero en el buen sentido

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente ruso, Vladimir Putin, mientras se reúnen para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, Estados Unidos

El enfoque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de llegar a acuerdos con la diplomacia es "bastante cínico", pero en un sentido positivo, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista publicada el viernes.

En una entrevista con el medio ruso Argumenty i Fakty, Peskov contrastó la posición de Trump con la de los países europeos que, según él, están haciendo todo lo posible para obstaculizar una solución pacífica de la guerra en Ucrania.

"En cambio, Trump es mucho más constructivo. Es, en el buen sentido de la palabra, bastante cínico. En términos de 'para qué luchar si se puede comerciar'. Y basándose en estos intereses de Estados Unidos, hace todo lo posible para detener las guerras", dijo Peskov.

Añadió que Rusia preferiría resolver el conflicto de Ucrania por la vía diplomática y no militar. "Y si Trump puede ayudarnos a poner a disposición estos medios políticos y diplomáticos, entonces nuestros intereses coinciden aquí, y esto puede y debe ser bienvenido".

Trump ha oscilado en los últimos meses entre declaraciones seguras de que Putin quiere poner fin a la guerra y duras críticas al líder ruso por los continuos bombardeos de ciudades ucranianas.

El enfoque constante de Moscú ha sido halagar a Trump y elogiar sus esfuerzos pacificadores mientras acusaba a los Gobiernos europeos de intentar dificultar el proceso.

Trump y Putin celebraron una cumbre en Alaska hace tres semanas, y Peskov dijo que no dudaba de que se podría organizar una continuación muy rápidamente si lo consideraban necesario. Los contactos por trabajo tenían lugar constantemente, dijo.

Trump dijo el jueves que hablará con Putin en un futuro próximo.

(Información adicional de Maxim Rodionov y Gleb Stolyarov; redacción de Mark Trevelyan; edición de Ros Russell; editado en español por Patrycja Dobrowolska)