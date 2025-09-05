Donald Trump anunció un "Depósito de Deportaciones" en una antigua cárcel de Florida

Donald Trump en lo que fue la inauguración de Alligator Alcatraz, en julio.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó la creación de un nuevo centro de detención para migrantes al que llamarán "Depósito de Deportaciones" (o "Deportation Depot", por su traducción al inglés), el cual estará ubicado en el noreste del estado sureño. Esta obra, que reciclará la estructura de una vieja cárcel en ese mismo lugar, tendrá capacidad para unas 2.000 personas y se sumará a Alligator Alcatraz, la cárcel de alta seguridad abierta en junio en Florida.

"No solo estamos haciendo 'Alligator Alcatraz'. Hemos abierto ahora el 'Deportation Depot' en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el 'Panhandle Pokey' (la cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida", prometió el mandatario estatal en una entrevista al aire para Fox News que compartió en sus redes sociales.

El nuevo centro, adecuado en una antigua cárcel del condado de Baker, en la región occidental de Jacksonville, abrió el martes pasado y estará "recibiendo" migrantes desde este viernes, tal como indicaron desde la oficina de prensa del gobernador DeSantis al medio local Florida Phoenix.

DeSantis prometió desde mediados de agosto la apertura del "Deportation Depot". Incluso el Partido Republicano de Florida vendió mercancías del lugar con un logotipo similar al de la cadena de productos del hogar Home Depot, compañía que se quejó por el hecho y pidió retirarla para correrse de la polémica.

Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida.

Deportation Depot, una de las patas fundamentales de la política represiva de la Administración Trump

La noticia de la apertura del "Deportation Depot" se da a partir de la decisión en la víspera del Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de bloquear el fallo de una jueza que ordenó desmantelar el "Alligator Alcatraz" a más tardar en octubre, lo cual se traduce en una victoria para el Gobierno de Florida y la Administración de Donald Trump.

"Abrimos Alcatraz en un tiempo récord", celebró el gobernador DeSantis. "Fue una gran ayuda para ampliar la misión y cumplir la tarea del presidente Trump para incrementar las deportaciones", agregó en la entrevista con Fox News. "Nunca cerró. Tenemos ilegales ahí. Las deportaciones estaban continuando", dijo además el republicano.

Florida y "Alligator Alcatraz", desde su apertura el pasado 3 de julio, fueron "emblemas" de la política migratoria de Trump, en cuya gestión prácticamente se duplicó cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), contando exactamente 61.226 detenidos en agosto.