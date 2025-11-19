Cumbre del G20 2025: dónde es y por qué Trump no irá

Donald Trump no acudirá a la Cumbre del G20 2025, en medio de sus críticas a Sudáfrica

La Cumbre del G20 2025 se realizará este fin de semana en Sudáfrica y, en medio de su cruzada con el país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya confirmó que no irá. Incluso, el mandatario avisó que tampoco enviará a funcionarios de la Casa Blanca en representación del país norteamericano.

"Es una vergüenza": las razones de Trump para no ir al G20 en Sudáfrica

La ausencia del presidente estadounidense en la reunión del foro internacional se da en medio de su cruzada con Sudáfrica. Trump acusa al país africano de ser "anti-blancos" y ya había adelantado que no asistiría a la cumbre del G20 y que enviaría al vicepresidente JD Vance. Finalmente, decidió no enviar ninguna representación norteamericana a la reunión de este 22 y 23 de noviembre en la ciudad Johannesburgo.

Trump consideró "una vergüenza" que la cumbre que reúne a 19 países y dos organismos se realice en Sudáfrica

"Es una vergüenza total que el G-20 se celebre en Sudáfrica. Los afrikáners (descendentes de colonos holandeses, y también inmigrantes franceses y alemanes) están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo ilegalmente confiscadas", señaló en un posteo en su red social Thruth Social a comienzos de noviembre.

En el mismo posteo remarcó: "Ningún funcionario del gobierno de EE.UU. asistirá mientras continúen estas violaciones de los derechos humanos". "¡Espero con ansias acoger el G20 2026 en Miami, Florida!", señaló en referencia a la cumbre del año próximo que será liderada y organizada por el país norteamericano.

Lo cierto es que la cumbre se realiza en el país africano porque este año la Presidencia del G20 la tiene Sudáfrica. La nación es responsable de unificar la agenda a tratar durante la reunión del foro internacional en consulta con los demás miembros y de acuerdo a la evolución de la economía mundial. Además, la Presidencia cuenta con el apoyo de una troika integrada por los países anfitriones de actual, anterior y próximo período: en 2025 la conforman Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos.

Milei sigue los pasos de Trump y no va a la Cumbre del G20 2025

Horas después de que Estados Unidos anunciara su ausencia en el foro internacional, el presidente argentino Javier Milei informó que tampoco acudirá a la Cumbre del G20 este año. En su lugar, el mandatario libertario enviará al nuevo canciller Pablo Quirno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la decisión de Milei a El Destape. Será la primera vez que un mandatario argentino no acude por decisión propia a la reunión de los 19 países más desarrollados del mundo.

La presidencia de Sudáfrica tiene como lema la "Solidaridad, Igualdad, Sostenibilidad". Este año la agenda está centrada principalmente en el alivio de la deuda de los países en desarrollo, la financiación de la adaptación al cambio climático y la lucha contra las desigualdades económicas. La presidencia de país africano finalizará el próximo 30 de noviembre y lo sucederá Estados Unidos.