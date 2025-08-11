Mientras los intentos por alcanzar un alto el fuego están paralizados por la retirada de los negociadores de Israel y Estados Unidos de Qatar, el gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene su bloqueo y su ofensiva militar contra la Franja de Gaza, el devastado territorio palestino en el que ya murieron más de 61.000 palestinos, más de 140.000 resultaron heridos, más de 100.000 están desaparecidos y más del 90% de la población ya fue desplazada varias veces de sus refugios. En medio de una hambruna forzada por Israel sobre gran parte de los gazatíes, las protestas dentro de Israel continúan para pedir la liberación de los 50 rehenes que aún están en Gaza, de los que se cree 20 aún estarían con vida. Las últimas noticias, minuto a minuto.
La ONU acusó a Israel de violar el Derecho Internacional con su ataque a periodistas
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias del conflicto entre israelíes y palestinos.
Hace 1 hora
El mensaje póstumo del periodista asesinado en Gaza: "Si lees esto, es porque me mataron"
El corresponsal de Al Jazeera dejó una carta póstuma que denuncia el silencio internacional frente a la masacre. Mientras Israel lo acusa de pertenecer a Hamas, la cadena catarí reafirma que cumplía tareas periodísticas.
El mensaje póstumo del periodista asesinado en Gaza: "Si lees esto, es porque me mataron"
Hace 2 horas
La ONU acusa a Israel de violar el Derecho Internacional con su ataque sobre periodistas en Gaza
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó la muerte de seis periodistas palestinos por un ataque israelí en la Franja de Gaza, afirmando en que este tipo de incidentes suponen "una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".
"Israel debe respetar y proteger a todos los periodistas", apuntó la oficina encabezada por Volker Turk, que recordó que al menos 242 reporteros perdieron la vida en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023.
Los periodistas, entre los que se encontraba Anas al Sharif, uno de los reporteros de Al Yazira más conocidos por su cobertura de la guerra, murieron por el impacto de un proyectil israelí contra la carpa en la que se encontraban, ubicada a las afueras del hospital de Al Shifa.
Las autoridades israelíes volvieron a esgrimir en este caso las supuestas actividades terroristas de periodistas como Al Sharif, una hipótesis que rechazaron organizaciones en defensa de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras (RSF).
"El intento de estigmatizar a los periodistas asesinados como 'terroristas' es un acto más de violencia. Se trata de matarlos dos veces, un acto propio de regímenes totalitarios y depredadores de la libertad de prensa", lamentó la ONG, que acusó al Gobierno de Benjamin Netanyahu de "silenciar" a la prensa "para que no documente el genocidio".
Tanto Naciones Unidas como RSF pidieron a las autoridades israelíes que autoricen el acceso a la Franja de Gaza de la prensa extranjera, vetada en el enclave palestino desde el inicio del actual conflicto.
Hace 3 horas
Macron afirma que la ocupación de Gaza es un "desastre anunciado" de "una gravedad sin precedentes"
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó los planes aprobados por el Gobierno de Israel para expandir la operación en la Franja de Gaza y "reocupar" la zona, un "desastre anunciado" que, según el mandatario francés, tiene "una gravedad sin precedentes" y sienta las bases para "la guerra permanente" en la zona.
"Los rehenes israelíes y las poblaciones de Gaza van a seguir siendo las primeras víctimas de esta estrategia", apuntó Macron, que volvió a reclamar un alto el fuego "permanente" en su primera reacción directa a los últimos planes del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, según informó el Elíseo.
El presidente francés propuso el despliegue de una misión de estabilización de la ONU para garantizar la seguridad y proteger a los civiles, así como para brindar apoyo a un futuro gabinete palestino que tenga entre sus funciones desarmar a Hamás, el grupo que controla la Franja desde el año 2007.
"Es la prioridad. Decimos no a una operación militar y sí a una coalición internacional bajo mandato de la ONU para luchar contra el terrorismo, estabilizar Gaza y ayudar a su población a poner en marcha un gobierno de paz y estabilidad", agregó.
Macron, que llamó a la movilización del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos tiene capacidad de veto, sostuvo que "es la única vía creíble para salir de una situación inaceptable tanto para las familias de los rehenes como para los gazatíes".
Hace 4 horas
Seguidores y familiares rinden homenaje al "Pelé palestino", asesinado en Gaza
Familiares, seguidores y referentes del fútbol palestino rinden homenaje a Suleiman al-Obeid, delantero de 41 años apodado el “Pelé palestino”, asesinado esta semana en el sur de Gaza mientras esperaba para recoger alimentos. Según su familia, un proyectil de tanque israelí truncó su vida y su carrera deportiva, que soñaba extender hasta los 50 años.
Al-Obeid era capitán del club Al-Shati y había integrado la selección nacional palestina. Su talento y estilo de juego lo convirtieron en una figura admirada por la afición, que lo comparaba con leyendas como Pelé y Thierry Henry. “Este jugador era una gacela”, recordó Hasán al-Balawi, barbero en la ciudad de Gaza. “Todos los aficionados palestinos disfrutaban con el capitán Suleiman al-Obeid”.
Su viuda, Doaa al-Obeid, conserva como único recuerdo el pantalón azul y blanco con el número 10 que usaba en el club. La familia, desplazada tras la destrucción de su vivienda en un bombardeo anterior, vive actualmente en una tienda de campaña entre las ruinas de Gaza.
La Asociación Palestina de Fútbol confirmó que al-Obeid murió en un ataque del ejército israelí en un punto de distribución de ayuda. La noticia cobró relevancia internacional luego de que el delantero del Liverpool, Mohamed Salah, cuestionara públicamente a la UEFA por omitir la causa de muerte en su homenaje. “¿Pueden decirnos cómo murió, dónde y por qué?”, escribió en X.
En respuesta, el portavoz militar israelí Nadav Shoshani afirmó que no se encontraron registros del incidente y solicitó más detalles para investigarlo.
Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, más de 61.000 palestinos han muerto en Gaza, según cifras locales. La Asociación Palestina de Fútbol denuncia que cientos de atletas y responsables deportivos están entre las víctimas, y que la mayoría de las instalaciones deportivas han sido destruidas.
A pesar del conflicto, al-Obeid continuó entrenando y jugando. “Nunca paraba, ni un solo día. Incluso durante la guerra, con los bombardeos y las matanzas masivas, reunía a sus amigos y salía a jugar”, relató su esposa.