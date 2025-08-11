La ONU acusó a Israel de violar el Derecho Internacional con su ataque a periodistas

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó la muerte de seis periodistas palestinos por un ataque israelí en la Franja de Gaza, afirmando en que este tipo de incidentes suponen "una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".

"Israel debe respetar y proteger a todos los periodistas", apuntó la oficina encabezada por Volker Turk, que recordó que al menos 242 reporteros perdieron la vida en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023.

Los periodistas, entre los que se encontraba Anas al Sharif, uno de los reporteros de Al Yazira más conocidos por su cobertura de la guerra, murieron por el impacto de un proyectil israelí contra la carpa en la que se encontraban, ubicada a las afueras del hospital de Al Shifa.

Las autoridades israelíes volvieron a esgrimir en este caso las supuestas actividades terroristas de periodistas como Al Sharif, una hipótesis que rechazaron organizaciones en defensa de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras (RSF).

"El intento de estigmatizar a los periodistas asesinados como 'terroristas' es un acto más de violencia. Se trata de matarlos dos veces, un acto propio de regímenes totalitarios y depredadores de la libertad de prensa", lamentó la ONG, que acusó al Gobierno de Benjamin Netanyahu de "silenciar" a la prensa "para que no documente el genocidio".

Tanto Naciones Unidas como RSF pidieron a las autoridades israelíes que autoricen el acceso a la Franja de Gaza de la prensa extranjera, vetada en el enclave palestino desde el inicio del actual conflicto.