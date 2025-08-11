El mensaje póstumo del periodista asesinado en Gaza: "Si lees esto, es porque me mataron"

Israel bombardeó este domingo una carpa de prensa en Ciudad de Gaza y mató a cinco periodistas de la cadena Al Jazeera. El ataque ocurrió cerca del Hospital Al Shifa y provocó la muerte de dos corresponsales —Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh— y tres camarógrafos: Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa. Uno de los corresponsales de Al Jazeera dejó una carta póstuma que denuncia el silencio internacional frente a la masacre.

Al-Sharif, uno de los reporteros más reconocidos por su cobertura del conflicto en la Franja de Gaza, había escrito una carta en la que anticipaba su posible asesinato. “Si estas palabras te llegan, sabe que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz”, comienza el texto, que circuló en redes sociales tras confirmarse su muerte.

En la carta, el periodista afirmó que dedicó toda su fuerza y esfuerzo a ser “un apoyo y una voz para su pueblo”, desde que nació en el campo de refugiados de Jabalia. Expresó su deseo de haber podido regresar algún día a Asqalan —la ciudad original de su familia, hoy ocupada—, pero reconoció que “la voluntad de Alá fue primero, y su decreto es final”.

Al-Sharif relató que vivió el dolor “en todos sus detalles” y que conoció el sufrimiento y la pérdida en múltiples ocasiones. Sin embargo, nunca dudó en transmitir la verdad “tal como es, sin distorsión ni falsificación”. En su mensaje, responsabilizó a quienes callan, a quienes aceptan el asesinato de su pueblo y a quienes no se conmueven ante los cuerpos de niños y mujeres esparcidos por los bombardeos.

En este marco, Al Jazeera denunció el hecho como un ataque directo contra la prensa tras confirmar que los periodistas trabajaban en una tienda identificada como prensa y realizaban tareas de cobertura en el lugar. El corresponsal Hani Al Shaer presenció el bombardeo y aseguró que todos estaban acreditados.

Por su parte, el Ejército israelí negó haber atacado a periodistas y acusó a al-Sharif de ser “un miembro activo de Hamas” y lo señaló como “jefe de una célula responsable de promover ataques con cohetes contra civiles israelíes”.

Ante esto, la cadena catarí rechazó las acusaciones y reafirmó que sus trabajadores cumplían funciones periodísticas y exigió garantías internacionales para el ejercicio de la prensa en zonas de conflicto. Al Jazeera mantiene, en tanto, corresponsales permanentes en Gaza y ya denunció múltiples ataques contra sus equipos.

Carta póstuma de Anas al-Sharif

"Esta es mi voluntad y mi mensaje final. Si estas palabras te llegan, sabe que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Primero, que la paz sea contigo y la misericordia y bendiciones de Alá.

Alá sabe que di todo mi esfuerzo y toda mi fuerza para ser un apoyo y una voz para mi pueblo, desde que abrí los ojos a la vida en los callejones y calles del campo de refugiados de Jabalia. Mi esperanza era que Alá prolongara mi vida para poder regresar con mi familia y seres queridos a nuestra ciudad original de Asqalan ocupada (Al-Majdal). Pero la voluntad de Alá fue primero, y su decreto es final.

He vivido el dolor en todos sus detalles, he probado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación, para que Alá sea testigo contra aquellos que permanecieron en silencio, aquellos que aceptaron nuestro asesinato, aquellos que asfixiaron nuestro aliento, y cuyos corazones no se conmovieron por los restos esparcidos de nuestros niños y mujeres, sin hacer nada para detener la masacre que nuestro pueblo ha enfrentado durante más de un año y medio.”