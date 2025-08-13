Franja de Gaza: una nueva ofensiva israelí mata al menos 123 gazatíes en las últimas 24 horas

La sangre no deja de derramarse en la Franja de Gaza a manos del Ejército israelí. El Ministerio de Sanidad gazatí reportó 123 los muertos y 437 los heridos que llegaron a hospitales en las últimas 24 horas, lo que sitúa el recuento de víctimas en 61.722 y 154.525, respectivamente.

Se trata de la peor cifra de muertos en un día, detallaron las autoridades sanitarias. Aviones y tanques israelíes bombardearon intensamente las zonas orientales de Ciudad de Gaza, describieron los residentes, destruyendo numerosas viviendas en los barrios de Shejaia y Zeitoun durante la noche. Mientras que el hospital Al-Ahli informó que 12 personas murieron en un ataque aéreo.

Los tanques también destrozaron varias casas al este de Khan Younis, en el sur del enclave, mientras que en el centro, los disparos israelíes mataron a nueve personas que buscaban ayuda en dos incidentes separados, según informaron médicos palestinos.

Los hospitales de Gaza también registraron otras ocho muertes, incluyendo tres niños, debido a la inanición en las últimas horas. En total, según el balance de las autoridades gazatíes, fallecieron ya por hambre 235 personas, incluidos 106 niños. Según el COGAT, Hamás incluye en los informes a personas fallecidas por otras patologías médicas con el objetivo de utilizarlas para su "agenda política" y su "propaganda", con vistas a "generar presión y crear una opinión pública negativa hacia Israel". Organizaciones internacionales como la ONU han denunciado que la hambruna amenaza Gaza.

Con información de EuropaPress.