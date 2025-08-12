Aumentan a 61.600 los muertos en Gaza por la ofensiva israelí, con cien nuevas víctimas en 24 horas

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha actualizado este martes el balance de fallecidos por la ofensiva militar israelí con cien nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas, con lo que son ya 61.599 las que han perdido la vida desde el inicio de los ataques en octubre de 2023.

Sólo desde la ruptura del alto el fuego el pasado mes de marzo, ya han fallecido más de 10.000 palestinos en Gaza --10.078, en concreto--, mientras que la cifra global de heridos desde el inicio del conflicto supera los 154.000, según el recuento de la administración controlada por Hamás.

Estas autoridades tienen también constancia de 227 fallecimientos, entre ellos 103 niños, por falta de alimentos, un recuento que Israel considera falso. La oficina del Gobierno israelí que coordina la actividad en los territorios palestinos (COGAT) ha esgrimido este martes que hay una campaña orquestada "para engañar" a la población.

Según el COGAT, Hamás incluye en los informes a personas fallecidas por otras patologías médicas con el objetivo de utilizarlas para su "agenda política" y su "propaganda", con vistas a "generar presión y crear una opinión pública negativa hacia Israel". Organizaciones internacionales como la ONU han denunciado que la hambruna amenaza Gaza.

Con información de EuropaPress.