Trump decretó la creación de un padrón nacional para limitar la votación previa en EE.UU.

En medio de un derrumbe de su imagen en las encuestas y a 7 meses de las elecciones de media mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto este martes para crear un padrón nacional de posibles votantes que limite quiénes pueden votar de manera adelantada vía correo, una metodología que históricamente ha favorecido a la hoy oposición demócrata. Dado que la política electoral es una materia de los estados, se descuenta que los gobernadores -al menos los opositores- judicializarán la medida.

Desde que Trump asumió su segundo mandato, al principio del año pasado, la oposición demócrata y organizaciones civiles han denunciado la intención del mandatario de manipular el sistema electoral, tanto limitando el derecho a voto como el sistema de escrutinio o fiscalización posterior. Finalmente, el presidente parece haberse decantado por sumar otra herramienta más de "supresión del voto", como se conoce en Estados Unidos a las numerosas leyes que ya existen a nivel local para limitar quién puede participar en los comicios.

En este caso, Trump se arroga una clara competencia de los estados -una descentralización establecida durante la era demócrata de Bill Clinton en los años 90- y decreta la creación de un padrón nacional de posibles votantes, algo que hoy no existe ya que cada estado se ocupa de establecer cuáles son los requisitos para votar y de qué manera se puede ejercer ese derecho. Por ejemplo, la mayoría de los estados permite el voto por adelantado por correo o en estaciones creadas especialmente, antes de la fecha de los comicios generales. Esta opción estadísticamente es más utilizada por votantes demócratas que por los republicanos, el partido de Trump.

Con este padrón nacional, Trump estableció en su decreto que prohibirá al Servicio Postal entregar boletas para votar por adelantado a todos aquellos que no aparezcan en la lista que producirá el gobierno federal encabezado por él. Al igual que el arrogamiento de las competencias electorales, el mandatario no está autorizado por ley para ordenarle al Servicio Postal que hacer.

Por eso, muchos analistas descuentan que esta nueva medida de Trump se dirimirá en los tribunales y, posiblemente, dado su importancia en este año electoral, llegue hasta la Corte Suprema federal, un cuerpo dominado por magistrados ultraconservadores, varios de ellos nominados por el propio Trump en su primer mandato.

Para justificar esta medida, Trump volvió a repetir su conocido libreto sobre el supuesto fraude electoral que le robó la victoria en 2020, algo que quedó completamente desmentido en la Justicia, pero que el mandatario, años después, sigue sin querer reconocer.