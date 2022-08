Murió a los 75 años el ex Pantera Negra Albert Woodfox

Su historia fue conocida en el mundo por haber pasado 43 años en un régimen de aislamiento.

Albert Woodfox, de 75 años, murió debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19. El ex Pantera Negra permaneció detenido en un régimen de aislamiento más de la mitad de su vida en una cárcel de Estados Unidos: recuperó su libertad hace apenas seis años después de sobrevivir 43 años en solitario en una celda de 6 por 9. Tras su liberación, Woodfox escribió unas memorias llamadas Solitary: Unbroken by Four Decades in Solitary Confinement. My Story of Transformation and Hope (publicadas en español como «Celda de aislamiento: más de cuarenta años de resistencia en prisión. Mi historia de transformación y esperanza»).

En sus memorias, el exmilitante por los derechos de la comunidad negra y afrodescendiente en Estados Unidos, escribió sobre su historia familiar, cómo entraba y salía de cárceles y prisiones cuando era joven y cómo se radicalizó cuando conoció a miembros del Partido de las Panteras Negras. En 1972, mientras cumplía una condena en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida como Angola, junto a su compañero Herman Wallace, ambos fueron acusados de haber apuñalado al guardia de la prisión Brent Miller.

Aunque ambos siempre sostuvieron su inocencia y denunciaron que eran perseguidos por su actividad política en la prisión, fueron condenados por el hecho dos años después. Woodfox, Wallace y Robert King, pasaron a ser popularmente conocidos como Los tres de Angola, en referencia al nombre con el que se conocía a la cárcel, que anteriormente había sido una plantación de algodón.

King fue condenado por un asesinato en 1973 y liberado en 2001 luego de que anulasen su condena. Wallace murió de cáncer de hígado un día después de ser liberado, en 2013. Woodfox fue el último en salir, el 19 de febrero de 2016, cuando cumplió 69 años. Para entonces y durante décadas, la organización Amnistía Internacional y otros grupos hicieron campaña por su liberación. “El confinamiento solitario… es el ataque no físico más horrible y brutal contra un ser humano”, dijo Woodfox. De los 45 años que estuvo detenido, 43 fueron bajo un régimen de aislamiento.