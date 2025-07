Interna en el trumpismo: líderes de MAGA rechazan el envío de armas a Ucrania

Un grupo de referentes del movimiento Make America Great Again (MAGA), el principal grupo trumpista en el congreso norteamericano, cuestionaron este martes el acuerdo entre el presidente Donald Trump y la OTAN con el que los Estados Unidos enviarán armas a Ucrania en medio del conflicto con Rusia, que incluiría a los sofisticados sistemas antimisiles Patriot solicitados por el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

El presidente estadounidense también indicó que el acuerdo con la OTAN "incluye misiles y municiones", lo que sugiere que podría tratarse de armamento ofensivo, y no sólo defensivo, como se había especulado hasta ahora.

Liderados por la congresista Marjorie Taylor Greene, representante federal de Georgia y una de las principales figuras de la derecha republicana en el Congreso, expresó este martes en múltiples publicaciones en redes sociales que "MAGA no votó por más armas para Ucrania".



"MAGA entregó la mayoría a los republicanos y votó para que no haya mayor involucramiento de Estados Unidos en guerras extranjeras. ¡Pero los neoconservadores y republicanos del 'establishment' se han apropiado de MAGA!", denunció la legisladora en X.

Qué dijo el trumpismo sobre el acuerdo con la OTAN

El embajador de Estados Unidos en la OTAN, Matt Whitaker, sostuvo en una entrevista con Fox News que los días en los que Estados Unidos "enviaba dólares ilimitados de los contribuyentes para defender a Ucrania han terminado", al defender el acuerdo de Trump como "una decisión muy inteligente".

Greene cuestionó esta premisa al insistir ahora en que la base MAGA, caracterizada por su nacionalismo, no votó por "financiar la guerra y a países extranjeros", que según ella es lo que sucederá de forma indirecta con el trato de Trump, tal como argumentó.



"Estados Unidos financia a la OTAN, así que, si la OTAN está comprando armas estadounidenses, ¡todavía estamos pagando por ello!", mencionó.





Por su parte Steve Bannon, ex asesor del mandatario estadounidense e ideólogo del "America First", la filosofía nacionalista en la que se basan los partidarios del MAGA, advirtió sobre el riesgo de "caer en otra guerra interminable" al asegurar que "la prioridad de Zelenski es que esta guerra tenga la marca de Trump". Y tal como opinió en opinó en su show Bannon's War Room: "Primero proporcionas defensa, después personal y entonces, antes de siquiera darte cuenta, ya estás en una guerra ofensiva".

Dentro del círculo cercano a Trump también hay controversia alrededor de las armas enviadas a Ucrania, según reportó el medio Político. Un aliado de Trump señaló para ese mismo medio que "el dinero europeo mitiga (el problema), pero todavía odiamos esto. Esta no es nuestra guerra, un escalamiento así no está en el interés de Estados Unidos", afirmó.

Taylor Greene, líder del movimiento MAGA.

Con información de EFE