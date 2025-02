EEUU también se retira de la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica

Tras la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Acuerdo de París, entre otros, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este jueves que no será parte de la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, un país miembro de los BRICS que viene siendo objeto de los dardos de Donald Trump por la reforma agraria que impulsan para "corregir injusticias históricas" a favor de la minoría blanca. "No asistiré a la cumbre del G20 en Johannesburgo. Sudáfrica está haciendo cosas muy malas. Expropiando propiedad privada. Utilizando el G20 para promover la 'solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad', tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense.

"En otras palabras: la 'solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad' y el cambio climático. Mi trabajo es promover los intereses nacionales de Estados Unidos, no malgastar el dinero de los contribuyentes ni mimar el antiamericanismo", agregó el secretario de Estado, quien viene de sellar acuerdos en Centroamérica para garantizar que los países de origen de miles de inmigrantes reciban los vuelos con deportaciones forzadas, a veces incluso poniendo ellos los aviones.

La crisis forzada con Sudáfrica

La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país suspenderá toda la ayuda financiera bilateral a Sudáfrica como sanción por la reforma agraria que impulsa el gobierno de Cyril Ramaphosa. El país africano explicó que busca corregir históricas injusticias cometidas por la minoría blanca que dominó la potencia regional durante el régimen del Apartheid. Sin embargo, para el norteamericano, se "están confiscando tierras" y "tratando a ciertas clases de personas muy mal".

"Es una mala situación que los Medios de la Izquierda Radical no quieren ni mencionar. Una violación de derechos humanos masiva, como mínimo, está sucediendo frente a todos. Estados Unidos no va a aceptarlo, vamos a actuar. Además, ¡voy a cortar todo el futuro financiamiento a Sudáfrica hasta que se complete una investigación total de la situación!", escribió el mandatario estadounidense en sus redes sociales.

Este jueves, el gobierno sudafricano volvió a rechazar las críticas de Washington y reiteró su soberanía nacional para promulgar leyes y tomar decisiones en su territorio. "No existe la desposesión arbitraria de tierras o propiedad privada. Esta ley es similar a las leyes de dominio eminente", aseguró el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales, Ronald Lamola, replicando lo que había dicho el presidente Ramaphosa la semana pasada al responderle a Trump. "Somos un país soberano y democrático comprometido con la dignidad humana, la igualdad y los derechos, que defiende el no racismo y el no sexismo", agregó.

La expropiación de tierras es un tema muy sensible en Sudáfrica, donde todavía hay un reparto desigual del suelo, herencia del sistema de segregación racista del Apartheid, que comenzó a regir en 1948 y recién terminó -al menos en forma legal y oficial- en 1994. "La filosofía solidaria/Ubuntu promueve la resolución colectiva de problemas. Nuestra presidencia del G20 no se limita sólo al cambio climático, sino también al tratamiento equitativo para las naciones del Sur Global, garantizando un sistema global igualitario para todos", se defendió el canciller sudafricano y se refirió a una agenda que el presidente Trump rechaza tajantemente y que sostienen los países miembros de los BRICS, con China a la cabeza.