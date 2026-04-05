Trump extendió el plazo de su tregua hasta el martes a la noche

Después de un mes del inicio de las hostilidades, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no parece perder fuerza. Donald Trump confirmó que el oficial estadounidense que desapareció en territorio iraní tras el derribo de su avión de combate F-15E fue rescatado y se encuentra "sano y salvo" e Irán reivindicó el derribo de dos aviones C-130 y dos helicópteros Black Hawk pertenecientes a EE.UU. Mientras tanto, el próximo martes se termina el plazo extendido de su tregua contra objetivos energéticos persas, por lo que Trump lanzó un nuevo ultimátum para la reapertura total del Estrecho de Ormuz, aunque la respuesta de Irán fue: “Las puertas del infierno se abrirán para ustedes". Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.