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Conflicto en Medio Oriente

Trump extendió el plazo de su tregua hasta el martes a la noche

Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 4 minutos

El presidente de EE.UU. había puesto como plazo este lunes pero está lejos de empezar a negociar con Irán. Mientras se multiplican los ataques y en medio de nuevas amenazas, Trump dice que un acuerdo el martes aún es posible.

Después de un mes del inicio de las hostilidades, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no parece perder fuerzaDonald Trump confirmó que el oficial estadounidense que desapareció en territorio iraní tras el derribo de su avión de combate F-15E fue rescatado y se encuentra "sano y salvo" e Irán reivindicó el derribo de dos aviones C-130 y dos helicópteros Black Hawk pertenecientes a EE.UU. Mientras tanto, el próximo martes se termina el plazo extendido de su tregua contra objetivos energéticos persas, por lo que Trump lanzó un nuevo ultimátum para la reapertura total del Estrecho de Ormuz, aunque la respuesta de Irán fue: “Las puertas del infierno se abrirán para ustedes". Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente. 

 

Hace 1 hora

Israel denunció que Irán lanzó una nueva ola de ataques nocturnos contra su territorio

El ejército de Israel denunció que Irán lanzó una nueva ola de misiles contra su territorio, continuando su campaña de bombardeos nocturnos. "Nuestras defensas se activaron para interceptar la amenaza", aseguró la fuerza armada en un comunicado. 

Hace 2 horas

Volvió a subir el precio del petróleo tras las amenazas de Trump a Irán

Los precios de referencia del petróleo de Estados Unidos y el barril internacional volvieron a llegar a precios máximos.

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Hace 2 horas

Irán denunció que EE.UU e Israel atacaron decenas de universidades y centros de investigación

Las autoridades de Irán denunciaron que Estados Unidos e Irán continúan atacando su sistema educativo y de investigación y que bombardearon a decenas de universidades y centros de investigación, además de algunas escuelas, según aseguró el vocero del Gobierno, Fatemeh Mohajerani.

Hace 4 horas

El barril de Brent sube más de 2% y ya supera los 111 dólares

 

Hace 5 horas

Emiratos Árabes Unidos afirma que sus defensas aéreas responden a amenazas de misiles y drones

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó que los sistemas de defensa aérea del país están respondiendo a amenazas de misiles y drones.

En un comunicado, el ministerio indicó que los sonidos escuchados en el cielo son resultado de interceptaciones en curso.
 

Hace 5 horas

La Guardia Revolucionaria iraní dice que el estrecho de Ormúz nunca volverá a su anterior status

 

Hace 6 horas

Trump no descartó desplegar tropas terrestres en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de enviar tropas terrestres a Irán en caso de que ese país no avance en un acuerdo y no reabra el estrecho de Ormuz. Así lo expresó este domingo durante una entrevista con The Hill.

 

Consultado específicamente sobre si descartaba una intervención con fuerzas terrestres, el mandatario fue tajante y respondió que no. En paralelo, Trump volvió a presionar a Teherán para que alcance un entendimiento dentro del plazo fijado, bajo la amenaza de atacar infraestructuras clave si no hay avances.

 

"Cualquier persona razonable cerraría un acuerdo. Alguien inteligente lo haría… Si realmente lo fueran, aceptarían negociar", sostuvo el presidente en declaraciones al medio.

Hace 6 horas

Líbano: Israel afirmó que toda territorio al sur del río Litani es una "zona operativa"

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que las Fuerzas Armadas convirtieron todas las zonas situadas al sur del río Litani, en el Líbano, donde está llevando a cabo una invasión terrestre cada vez más profunda, en una "zona operativa" para combatir a Hezbollah.

 

 

Hace 7 horas

Kuwait Petroleum Corp informó de daños en sus instalaciones tras ataques con drones de Irán

Los ​ataques con drones iraníes alcanzaron varios objetivos en Kuwait el domingo, y la ‌empresa estatal de ‌energía Kuwait Petroleum Corporation (KPC) informó de incendios y "graves daños materiales" en algunas de sus instalaciones operativas.

 

KPC indicó en un comunicado que varios equipos estaban trabajando para controlar los incendios en las filiales Petrochemical Industries ​Company y National ⁠Petroleum Company.

Hace 7 horas

Israel dijo que mató a un responsable de la Guardia Revolucionaria encargado del comercio de petróleo

Las Fuerzas Armadas israelíes informaron este domingo de la muerte de un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní identificado como Mohammad Reza Ashrafi Kahi, quien se dedicaba al comercio de petróleo en nombre de la organización militar iraní.

 

Ashrafi era el "jefe de comercio de la sede petrolera" de la Guardia Revolucionaria en Teherán, aseguró el Ejército israelí en un comunicado. El alto mando iraní murió tras un ataque israelí sobre Teherán el pasado viernes.

 

"Gestionaba las operaciones comerciales de la sede, estimadas en miles de millones de dólares anuales, y promovía el desarrollo de las capacidades militares de la Guardia Revolucionaria, así como de los hutíes, Hezbollah y Hamas", agregó.

Hace 8 horas

Irán respondió a las amenazas de Trump por el estrecho de Ormuz

La amenaza de Trump contra Irán por el Estrecho de Ormuz desató una dura respuesta diplomática y denuncias de posible crimen de guerra.

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Hace 8 horas

Trump extendió el plazo de la tregua hasta el martes a la noche

Hace 11 horas

Ocho países de la OPEP+ acuerdan aumentar sus cuotas de producción de petróleo

Ocho miembros del cártel petrolero OPEP+ anunciaron que aumentarán sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios (bpd) a partir de mayo, mientras la guerra continúa sacudiendo los mercados energéticos.

 

La nueva cuota fue acordada por los principales productores de petróleo, Arabia Saudita y Rusia, así como por varios estados del Golfo que están sufriendo las consecuencias de los ataques de Teherán, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

 

Según Reuters, fuentes de la OPEP+ afirman que el aumento de la cuota de 206.000 barriles diarios representa menos del 2% del suministro interrumpido por el cierre del estrecho de Ormuz, pero indica la disposición a aumentar la producción una vez que se reabra la vía marítima.

 

“En realidad, añade muy pocos barriles al mercado”, declaró a la agencia de noticias Jorge León, exfuncionario de la OPEP y actual jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy. “Cuando se cierra el estrecho de Ormuz, los barriles adicionales de la OPEP+ se vuelven prácticamente irrelevantes”, añadió.

Hace 12 horas

Irán exige compensación de guerra para reabrir el estrecho de Ormuz

Seyyed Mehdi Tabatabaei, subdirector de comunicaciones de la oficina del presidente iraní, afirmó que Irán abrirá el estrecho de Ormuz solo después de recibir una indemnización por los daños de guerra, que se pagará a través de un "nuevo régimen legal" basado en tasas de tránsito.

 

Tabatabaei también indicó en una publicación en redes sociales que Trump, quien hoy mismo amenazó con atacar la infraestructura civil de Irán por el cierre del estrecho, había "recurrido a obscenidades y tonterías por pura desesperación e ira".

Hace 12 horas

Un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel mató a un comandante de la defensa aérea iraní

La agencia de noticias Mehr informó que el general de brigada Masoud Zare, comandante de la Escuela de Defensa Aérea del Ejército iraní, murió en un ataque estadounidense-israelí en territorio iraní.

Hace 12 horas

La Guardia Revolucionaria se atribuye los ataques a Bahréin y Kuwait

En un comunicado difundido por los medios iraníes, la Guardia Revolucionaria afirmó que la oleada de ataques de este domingo contra plantas petroquímicas en Bahréin y Kuwait fue en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes contra un puente en Karaj, una ciudad al oeste de Teherán, y contra industrias petroquímicas.

 

Según el comunicado, si se repiten los ataques contra objetivos civiles, se llevará a cabo una segunda oleada de lanzamientos "con mayor contundencia y amplitud".

Hace 12 horas

Irak agradece a Irán por permitir el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Fuad Hussein, agradeció a Irán que permitiera el paso de petroleros iraquíes por el estrecho de Ormuz y reiteró la política de Bagdad de rechazar la guerra, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

 

De acuerdo con el comunicado, Hussein hizo estas declaraciones durante una reunión con el embajador iraní Mohammad Kazem Al-Sadeq.

 

El buque Ocean Thunder cargó alrededor de 1 millón de barriles de crudo pesado de Basora el 2 de marzo y se espera que descargue su cargamento en Pengerang, Malasia, a mediados de abril, según datos de Kpler.

Hace 12 horas

La OPEP+ manifestó su preocupación por los ataques a los activos energéticos

En una reunión del panel de la OPEP+ celebrada este domingo, se expresó preocupación por los ataques contra instalaciones energéticas durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, argumentando que su reparación es costosa y requiere mucho tiempo, lo que repercute en el suministro, según un borrador de declaración al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

 

“El comité destacó la importancia crucial de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía”, indicaba el comunicado.

 

También expresó su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que "restaurar los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costoso y lleva mucho tiempo, lo que afecta a la disponibilidad general del suministro.”

Hace 12 horas

El papa León XIV exigió el fin de la guerra en su primera misa de Pascuas

El sumo pontífice llamó a abandonar las armas y elegir el diálogo para frenar la violencia.

El Papa convocó a una vigilia de oración por la paz en el Vaticano para el 11 de abril, (@Vatican Media)

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Hace 12 horas

El primer vicepresidente de Irán criticó los recortes en atención médica y el cuidado infantil de Trump

Mohammad Reza Aref, primer vicepresidente de Irán, criticó duramente al presidente estadounidense por sus recientes declaraciones sobre la falta de financiación de los programas sociales en Estados Unidos.

 

Esta semana, diversos medios de comunicación estadounidenses informaron que Trump había dicho que a su gobierno le resultaba imposible financiar la atención médica y el cuidado infantil porque está centrado en el gasto militar.

 

“Anoche, Trump habló de su incapacidad para proporcionar ‘cuidado infantil y atención médica’ al pueblo estadounidense, citando la guerra como excusa, y hoy amenazó a Irán con destruir ‘centrales eléctricas y puentes’”, escribió Aref en X.

 

“Quien sacrifica el bienestar de su pueblo para amenazar a otros sigue anclado en la Edad de Piedra. Irán, sin embargo, ha elegido un camino diferente: construir, incluso bajo presión", añadió.

 

Trump amenazó repetidamente con bombardear Irán hasta reducirlo a la "Edad de Piedra".

Hace 13 horas

El apagón de internet en Irán se convierte en el más largo del mundo

Un grupo de monitoreo de internet afirmó el domingo que el apagón de internet en Irán es ahora el bloqueo de internet a nivel nacional más largo registrado en el mundo.

 

NetBlocks afirmó que el apagón de internet en Irán ya lleva 37 días consecutivos, superando todos los demás incidentes similares registrados por el grupo.

Hace 13 horas

Trump volvió a amenazar a Irán: "Estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo"

Fox News difundió nuevas declaraciones de Trump sobre posibles ataques a la infraestructura iraní.

 

El corresponsal Trey Yingst informó que Trump le dijo por teléfono: "Si no llegan a un acuerdo, y rápido, estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo".

 

“Van a ver cómo se derrumban puentes y centrales eléctricas por todo el país”, añadió Trump, según el informe.

 

No obstante, el presidente estadounidense afirmó que algunos funcionarios iraníes están "negociando ahora" y dijo que cree que hay una "buena posibilidad" de que se llegue a un acuerdo este lunes.

 

Funcionarios iraníes hasta ahora negaron las afirmaciones anteriores de Trump de que Teherán está buscando un acuerdo.

Hace 13 horas

Una niña de 4 años se encuentra entre los 7 muertos en un nuevo ataque israelí en el sur del Líbano

El comunicado del Ministerio de Salud del Líbano, emitido este domingo, se produjo después de que Israel atacara la ciudad de Kfar Hatta, cerca de la ciudad costera de Sidón.

 

El ejército israelí había pedido a última hora del sábado que evacuara toda la ciudad.

 

Kfar Hatta acoge a muchas personas desplazadas que huyeron del sur del Líbano tras el inicio de la ofensiva de Israel.

Hace 13 horas

Irán informó que 10 personas murieron y 7 resultaron heridas en ataques en el suroeste del país

Nournews, un medio de comunicación que se cree tiene estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad iraníes, informó el domingo que los ataques se produjeron en el condado de Dehdasht y en el distrito de Vezq, a unos 580 kilómetros al sur de Teherán.

 

Nournews no especificó si entre los fallecidos había personal militar, pero indicó que dos eran turistas.

Hace 13 horas

Emiratos Árabes Unidos detuvo la producción en una planta petroquímica tras un ataque

Las autoridades de Abu Dabi informaron este domingo que respondieron a varios incendios en la planta petroquímica de Borouge.

 

Según las autoridades, los incendios fueron provocados por la caída de escombros tras las exitosas interceptaciones de los sistemas de defensa aérea.

 

La planta está ubicada en Ruwais, cerca de la frontera occidental de los Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudita.

 

Se trata de una empresa conjunta entre la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi y la empresa austriaca Borealis.

Hace 13 horas

Irán destruyó una planta desalinizadora y dos unidades de generación de energía en Kuwait

El Ministerio de Electricidad de Kuwait declaró este domingo en un comunicado que los daños a las instalaciones energéticas eran "significativos".

 

El ministerio informó que el ataque provocó la puesta fuera de servicio de dos unidades de generación de energía.

 

No se registraron heridos.

Hace 13 horas

Irán respondió al ultimátum de Trump: "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes“

El ejército de Irán rechazó de forma categórica el nuevo ultimátum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y respondió este domingo con una andanada de drones y misiles contra objetivos en Israel y Kuwait.

 

El mando militar iraní calificó la amenaza del mandatario norteamericano como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

 

La cúpula militar de Teherán no tardó en reaccionar a través del general Ali Abdollahi Aliabadi, quien emitió un comunicado desde el Cuartel General Central Jatam al-Anbia para dejar clara la postura de la república islámica frente al asedio.

 

“Se les abrirán las puertas del infierno”, lanzó el general en una clara alusión a los términos utilizados por el líder republicano.

Hace 14 horas

Trump amenazó con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si no se reabre el estrecho de Ormuz en 28 horas

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán este martes si el estrecho de Ormuz permanece cerrado al tráfico marítimo.

 

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP", escribió el mandatario en su red social Truth. 

Hace 14 horas

Irán afirma haber destruido otros dos aviones estadounidenses.

El mando conjunto de Irán afirmó este domingo que una aeronave fue destruida durante un complejo rescate de un miembro de la tripulación cuyo avión de combate fue derribado el viernes.

 

La televisión estatal iraní citó al cuartel general de Khatam al-Anbiya, que afirmó que las aeronaves, entre las que se encontraban dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk, fueron destruidas en la provincia de Isfahán, donde tuvo lugar el rescate.

 

El domingo por la mañana, la televisión estatal iraní emitió un vídeo que, según afirmaba, mostraba partes de aviones estadounidenses que habían derribado, junto con una fotografía de una densa columna de humo negro que se elevaba en el aire.

Hace 14 horas

EE.UU. rescató al militar desaparecido luego de que Irán derribara un avión

El militar estadounidense que llevaba desaparecido desde que Irán derribó un avión de combate fue rescatado, según escribió el presidente Donald Trump en una publicación en redes sociales a primera hora de este domingo.

 

Tras el accidente del F-15E Strike Eaglejet el viernes, se puso en marcha una frenética operación de búsqueda y rescate en Estados Unidos, mientras que Irán también prometió una recompensa a quien entregara al "piloto enemigo".

 

Un segundo miembro de la tripulación fue rescatado con anterioridad.

 

Trump escribió que el aviador está herido, pero que "estará bien", y añadió que se refugió "en las traicioneras montañas de Irán".

 

Trump añadió que en el rescate participaron "decenas de aeronaves" y que Estados Unidos había estado vigilando su ubicación "las 24 horas del día y planificando diligentemente su rescate".

Hace 14 horas

El pantano de la guerra: Trump ordenó una purga en el Pentágono

El plazo extendido de la tregua unilateral de EE.UU. vencía el lunes, pero Trump lo extendió por 24 horas hasta el martes a la noche. Sigue hablando de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán, pese a que aún no se registró una negociación directa.

Termina hoy una pésima semana para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a la guerra que emprendió junto a Israel contra Irán. Una señal de alarma fue la destitución de altos cargos del Ejército horas después de que el mandatario asegurara, en un discurso a la nación, que prácticamente Irán estaba derrotado.

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21:17 | 04/04/2026

León XIV condenó la guerra, en la previa de Pascuas

En la Basílica de San Pedro, el sumo pontífice repudió "la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones" que "rompen el lazo entre nosotros".

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21:00 | 04/04/2026

El pantano de la guerra: Trump ordenó una purga en el Pentágono

El plazo extendido de la tregua unilateral de EE.UU. vencía el lunes, pero Trump lo extendió por 24 horas hasta el martes a la noche. Sigue hablando de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán, pese a que aún no se registró una negociación directa.

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10:09 | 04/04/2026

Entre amenazas, Irán y EEUU buscan a contrarreloj al piloto caido

Segundo día de operativos de búsquedas del piloto estadounidense del caza F-15E estadounidense derribado. Medios estatales y empresas Iraníes ofrecieron una recompensa por la captura del tripulante desaparecido.

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19:02 | 03/04/2026

El PRO avala la línea dura contra Irán, pero advierte a Milei por el riesgo de sobreactuar

El partido amarillo respaldó la postura contra el país persa, pero advirtió sobre los riesgos de una "escalada retórica" y pidió evitar compromisos que expongan al país como "blanco de ataque".

El PRO marcó diferencias con la postura oficialista frente a la guerra en Medio Oriente.

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18:31 | 03/04/2026

El litro de nafta en Argentina ya cuesta un 35% más que en Estados Unidos

El consumidor argentino "importa" crisis energéticas ajenas, pagando precios de importación por un recurso que se extrae de suelo propio. En marzo, la nafta super superó los $2.000 pesos por litro en el país, en el marco del ‘’micropricing’’ que lleva a cabo el gobierno de Milei.

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15:05 | 03/04/2026

Tras haber derribado un caza F-15, Irán afirma que atacó un helicóptero de EE. UU.

La agencia de noticias iraní Mehr confirmó que un proyectil iraní impactó en un helicóptero de Estados Unidos que sobrevolaba su país, tras el derribo de un avión caza F-15. Las autoridades estadounidenses aún no lo confirmaron.

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11:17 | 03/04/2026

Nafta: las demás petroleras se pliegan a YPF y tampoco aumentarán el precio

La medida sobre los combustibles se da tras las fuertes alzas de marzo por la guerra en Medio Oriente.

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09:04 | 03/04/2026

Aseguran que rescataron a uno de los tripulantes del caza derribado por Irán

Al menos uno de los miembros del ejército de Estados Unidos que estaban abordo del caza F-35 derribado por Irán fue rescatado por las fuerzas estadounidenses, de acuerdo a AP.

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00:05 | 03/04/2026

Trump ya no controla los mercados y se instala el temor a una guerra prolongada

La cautela se instaló en los mercados financieros internacionales, que empiezan a digerir la idea de una guerra prolongada y con un alto costo para las economías desarrolladas, especialmente por el efecto de la inflación y recesión de Estados Unidos que tendrá el nuevo piso del precio del petróleo

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21:06 | 02/04/2026

Israel respaldó la expulsión de Argentina del diplomático iraní: "Una amenaza"

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, expresó su apoyo a la decisión del Gobierno nacional de declarar persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani.

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19:38 | 02/04/2026

En medio de la guerra, destituyen al jefe del Ejército de Estados Unidos

Fuentes afirmaron que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, desea que quien ocupe ese puesto implemente la visión del presidente Donald Trump y la suya propia para el Ejército.

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