Trump extendió el plazo de su tregua hasta el martes a la noche

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de enviar tropas terrestres a Irán en caso de que ese país no avance en un acuerdo y no reabra el estrecho de Ormuz. Así lo expresó este domingo durante una entrevista con The Hill.

Consultado específicamente sobre si descartaba una intervención con fuerzas terrestres, el mandatario fue tajante y respondió que no. En paralelo, Trump volvió a presionar a Teherán para que alcance un entendimiento dentro del plazo fijado, bajo la amenaza de atacar infraestructuras clave si no hay avances.

"Cualquier persona razonable cerraría un acuerdo. Alguien inteligente lo haría… Si realmente lo fueran, aceptarían negociar", sostuvo el presidente en declaraciones al medio.